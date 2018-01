Praha - Česku by prospěl zákaz nedělního prodeje, měl by platit i o všech státních svátcích. Zaměstnanci by tak měli víc času na svoji rodinu či koníčky. Uvedl to Roman Mazák, předseda Družstva CBA, které sdružuje téměř tisíc obchodů po celé ČR s obratem dvě miliardy korun.

Možnost otevření obchodů v neděli je především pro obchody na českých vesnicích do 1000 obyvatel značně nerentabilní, uvedl Mazák. Někteří lidé jedou o volných dnech na nákupy do supermarketů, někteří zůstávají doma s rodinou. Do malých vesnických prodejen tak v těchto dnech téměř nikdo nechodí, tvrdí.

"Pokud by tedy zákon platil pro všechny prodejny, mohly by se také prodavači a prodavačky z těchto prodejen věnovat své rodině či koníčkům. Většina ostatních podniků by byla o svátcích či v neděli zavřená, nebyl by tedy důvod, proč by měli jít do práce. Trpí tím rodina a spolu s ní i celá společnost," uvedl Mazák.

Obchody nyní musí zavřít na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den obchody mohou mít otevřeno do 12:00. Zákaz prodeje se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích.

Ačkoliv je podle Mazáka omezení otevírací doby obchodů o sedmi svátcích správným krokem, zákon by měl platit bez výjimek. "V ideálním případě by se tedy měl dotknout všech prodejen bez ohledu na velikost, všech svátků a všech běžných dní, kdy je většina podniků také zavřená - tedy neděl. Zkrátka a dobře, když regulace, tak buď komplexní, nebo raději žádná. Jakékoliv částečné řešení je špatné, vždy totiž bude pro někoho diskriminační," dodal.

Podle předsedy Asociace českého tradičního obchodu Zdeňka Juračky by si ale obchodník měl sám určit kdy bude mít otevřeno. "Podporujeme deregulaci prodejní doby, ať si každý majitel obchodu otevře kdy chce," uvedl.

Podle odborářů v maloobchodu by se omezení prodeje ve velkých obchodech, které nyní platí o sedmi státních svátcích, mělo rozšířit na všech 13 svátků. Po zákazu nedělního prodeje ale nevolají. "My jsme nikdy nechtěli a nemáme zájem uzavřít obchody o nedělích, na to tady není politické ani spotřebitelské klima a rozumíme tomu, že zákazníci na nakupování v neděli jsou zvyklí," uvedla v prosinci předsedkyně Odborového svazu pracovníků obchodu (OSPO) obchodu Renáta Burianová.

Podle Hospodářské komory řada států od regulace prodejní doby ustupuje. Například v Maďarsku byl odvolán rok starý zákaz nedělního prodeje, stejně tak v Itálii a ve Švédsku, postupná deregulace je patrná i v Německu a Rakousku, tvrdí komora. Naopak Polsko zákaz prodeje o nedělích chystá.