Praha - Michal Murín skončí ke konci dubna v čele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a odejde do civilu. Pokud by zůstal ve funkci, mohlo by to vést ke zpochybňování výsledků práce GIBS, uvedl dnes. Murín byl v posledních týdnech ve sporu s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), který oznámil úmysl Murína dočasně zprostit služby. Opoziční politici připomínali, že Babiš na Murína tlačil, aby z GIBS odešel.

Murín dnes uvedl, že situace kolem GIBS a jeho osoby, která se vyvinula v posledních měsících, mu nedovoluje pokračovat v řízení inspekce. "Ačkoli jsem se nedopustil ničeho nezákonného ani neetického, obávám se, že mé setrvání v čele GIBS by mohlo zavdat příčinu k nedůvodnému zpochybňování výsledků její práce, především ze strany obou vrchních státních zástupců a nejvyššího státního zástupce," napsal.

"Nejde mi o to někoho zpochybňovat, ale o to, aby instituce řádně a kvalitně pracovala. Stejně přistupuji ke komunikaci se všemi institucemi, s nimiž spolupracujeme," uvedl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Opozice připomněla, že Babiš o Murínův odchod usiloval. "Dlouhodobě sledujeme tlak premiéra na výměnu pracovníků v řadě institucí doprovázený politickým i mediálním tlakem za využití vágních odůvodnění," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Předseda ODS Petr Fiala řekl, že vláda v demisi nemá mít ambice na výměny v čele žádných institucí, natož v bezpečnostních složkách.

Představitelé KDU-ČSL a TOP 09 připomněli skutečnost, že Babiš kritizoval Murína v situaci, kdy je sám trestně stíhán kvůli podezření z podvodu v případu farmy Čapí hnízdo. "Nešlo o fakta, ale o snahu ovládat všechny bezpečnostní složky, včetně GIBS, a to v době, kdy je premiér v demisi sám vyšetřován," uvedl k tlaku na odchod Murína předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Podle Starostů je třeba, aby byl Murínův nástupce přijatelný napříč politickým spektrem. Hnutí SPD požaduje, aby novým ředitelem GIBS byl nezávislý odborník. Zástupci hnutí ANO se k Murínovu odchodu nevyjádřili.

Ve službě v bezpečnostních sborech skončí Murín po 36 letech. Inspekci vedl od předloňska.