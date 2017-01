Banjul - Náčelník generálního štábu gambijské armády vyjádřil podporu novému prezidentovi, kterým byl zvolen Adama Barrow. Znamená to zásadní zlom v jednání, jehož smyslem je zajistit, aby dosavadní prezident Yahya Jammeh pokojně odešel, což dosud odmítal. Západoafrické státy sdružené v organizaci ECOWAS pozastavily vojenský zásah, aby daly poslední šanci zprostředkovatelům situaci vyřešit. Podle českého ministerstva zahraničí v Gambii pobývalo několik Čechů, ale žádný nepožádal o pomoc.

Náčelník generálního štábu gambijské armády už jménem bezpečnostních složek vyjádřil věrnost Barrowovi. Řekl, že vojáci nebudou případnému dalšímu postupu jednotek Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS) klást odpor, ale naopak je uvítají květinami.

Intervence zemí ECOWAS bude pokračovat, pokud Jammeh neodstoupí, řekl Marcel de Souza, který stojí v čele tohoto společenství. Původní ultimátum k předání moci země ECOWAS stanovily k dnešnímu poledni, Jammeh ale podle vládního zdroje požádal, aby byla tato lhůta prodloužena.

Do Gambie ve čtvrtek vstoupily ozbrojené síly Senegalu, Nigérie, Ghany, Mali a Toga, aby zajistily předání moci Barrowovi. Ten mezitím složil přísahu na gambijském velvyslanectví v senegalské metropoli Dakaru.

Souza novinářům řekl, že není myslitelné, aby Jammeh zůstal v Gambii. V případě smírného vyřešení krize si ale bude moci vybrat, do jaké země zamíří do exilu. Během čtvrtečních jednání se zástupci ECOWAS Jammeh slíbil, že odstoupí, pokud bude mimo jiné moci zůstat ve své rodné vesnici. Regionální společenství na to ale nepřistoupilo s tím, že Jammeho setrvání v Gambii by představovalo bezpečnostní riziko.

Do Gambie v poledne přicestovali prezidenti Guineje a Mauritánie Alpha Conde a Mohamed Ould Abdel Aziz, aby se pokusili dlouholetého gambijského vůdce přesvědčit k odstoupení. Právě do Mauritánie by teoreticky mohl Jammeh odejít do exilu, uvedla agentura AP.

Rada bezpečnosti OSN již dříve jednomyslně schválila rezoluci, která vyjadřuje "plnou podporu ECOWAS v jejím závazku zajistit v první řadě politickými prostředky respektování vůle gambijského lidu vyjádřené výsledky voleb z 1. prosince". Rezoluce požaduje poklidné odstoupení dosavadního gambijského vládce. Jammeh to zatím odmítá, protože neuznává výsledky voleb; tento týden vyhlásil v zemi výjimečný stav.

V důsledku napjaté politické situace v Gambii ze země od 1. ledna uprchlo do sousedního Senegalu 45.000 lidí, uvedl dnes Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) s odvoláním na zprávy senegalské vlády. Většinu z nich tvoří děti. Pokud se situace diplomaticky nevyřeší, je možné, že zemi opustí další, upozornila OSN. Senegal je prý v současné chvíli připraven přijmout až 100.000 osob.

Gambie za půlstoletí poznala pouze dva prezidenty - Dawdu Jawaru a Yahyu Jammeha, který se dostal k moci v roce 1994 pučem. Organizace na ochranu lidských práv jej obviňují ze smrti mnoha politických odpůrců, z potlačování práv homosexuálů a také z přísného přístupu k médiím.

České ministerstvo zahraničí má zprávy o několika českých občanech, kteří v zemi byli, ale už ji opustili, nebo to dnes mají v plánu, sdělila mluvčí úřadu Irena Valentová. Podle ní se neohlásil nikdo, kdo by potřeboval pomoc. Tato africká země totiž nepatří k často vyhledávaným destinacím. České cestovní kanceláře, které organizují zájezdy do Gambie, podle informací úřadu neprodaly na leden žádný zájezd.