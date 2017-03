New York - Šéf FBI James Comey požádal americké ministerstvo spravedlnosti, aby veřejně popřelo tvrzení prezidenta Donalda Trumpa o údajných odposleších. S odvoláním na vysoké americké činitele o tom v neděli informoval deník The New York Times (NYT) s tím, že ministerstvo spravedlnosti dosud žádné stanovisko nevydalo. Trump v sobotu obvinil svého předchůdce v úřadu Baracka Obamu, že ho během loňské předvolební kampaně nechal v kanceláři v Trump Tower odposlouchávat.

Nejmenovaní američtí činitelé řekli NYT, že Comey považuje Trumpova tvrzení za nepravdivá. Proto chce po resortu spravedlnosti, aby je korigoval. Prý mu vadí, že prezident neodůvodněně naznačil, že kriminální ústředna FBI porušila zákon.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti se k záležitosti odmítla vyjádřit. Komentář neposkytl ani mluvčí FBI. Ze stávajícího postoje Bílého domu navíc vyplývá, že se nechystá od obvinění vznesených Trumpem ustoupit.

Podle NYT není jasné, proč stanovisko nevydá sám Comey. Jeho počínání označil deník za zákulisní manévrování, které kontrastuje s tím, jak loni 11 dnů před prezidentskými volbami oznámil další vyšetřování aféry kolem elektronické pošty Trumpovy volební soupeřky Hillary Clintonové.

List NYT poznamenal, že Comeyho postoj je v podstatě výtkou adresovanou Trumpovi, neboť šéf FBI se tak dostává do pozice, kdy zpochybňuje prezidentovu pravdomluvnost. Deník proto spor mezi Comeym, který je vrcholným představitelem bezpečnostních sil v zemi, a hlavou státu považuje za nejvážnější následek Trumpových sobotních výroků a zároveň jako ukázku toho, na jak tenký let se nová administrativa pouští.

Podle agentury DPA Trump zřejmě svoje tvrzení o odposleších opírá o vyšetřování, které prováděl FBI a tajné služby loni v jeho okolí a které souviselo s jeho údajnými finančními vazbami na Rusko. Případné odposlechy by ale v tomto případě podle amerických zákonů nařídil právě šéf FBI, nikoli Obama.

Bílý dům požádal v neděli Kongres, aby Trumpovo podezření zveřejněné bez jakýchkoli důkazů prošetřil. Přední demokratičtí politici či lidé z týmu exprezidenta obvinění rázně odmítli. Obamu podpořil i někdejší šéf tajných služeb James Clapper, který funkci opustil s Obamovým lednovým odchodem.