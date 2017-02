Berlín - Německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel se ve Washingtonu jako první zahraniční politik setká s novým šéfem americké diplomacie Rexem Tillersonem. Jednat má podle německých médií i s viceprezidentem Mikem Pencem. Německá diplomacie věří, že tyto schůzky pomohou vyjasnit některé americké postoje.

Gabriel, který dnes ráno odcestoval do Spojených států, se německým ministrem zahraničí stal v pátek, Tillersona do funkce schválil americký Senát dokonce teprve ve středu večer. Pro Tillersona by tak mělo jít o vůbec první přímé jednání se šéfem zahraniční diplomacie. Pro Gabriela jde o druhou bilaterální zahraniční cestu, ta první vedla do Francie.

"Nic, žádný telefonát, žádná videokonference a žádné setkání na okraji velké konference nemůže nahradit osobní rozhovor. Přeji si přímou a osobní výměnu a vezu do Washingtonu nabídku přátelství a důvěry," uvedl Gabriel podle prohlášení vydaného krátce před jeho odletem.

Ministr zdůraznil, že Spojené státy jsou mimo Evropu nejbližším spojencem Německa. V mezinárodní agendě jsou podle něj naléhavá témata, u kterých by Německo a USA, stejně jako Evropa a USA, měly najít shodu. "A máme otázky na novou americkou administrativu, které se týkají jejího zahraničněpolitického směřování, jejího vztahu ke spojenectví a k uspořádání ve světě," uvedl také Gabriel, který chce americkým představitelům vysvětlit německý pohled na mezinárodněpolitické otázky.

Vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách německou politiku značně znejistělo a v Berlíně vyvolalo řadu spekulací o dalším zaměření americké diplomacie. Gabrielova cesta by tak z německého pohledu mohla přinést první jasné odpovědi.