New York - Zvláštní vyšetřovatel FBI, který se snaží odhalit možné ruské vměšování do předloňských voleb prezidenta Spojených států, vyslechl šéfa Ústřední zpravodajské služby (CIA) Mikea Pompea. S odvoláním na americkou televizi NBC o tom dnes informovala agentura Reuters. Televize NBC neuvedla, kdy se výslech uskutečnil. Nejmenovaný představitel obeznámený s vyšetřováním ale NBC řekl, že Pompeo vypovídal jako okrajový svědek ohledně odvolání bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho.

Možné ruské zásahy do prezidentských voleb prověřuje zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller. Prezident Donald Trump, který ve volbách zvítězil, již dříve popřel, že by jeho volební poradci byli v kontaktu s Rusy či že by on sám byl v nějakém spojení s Ruskem.

Někdejšího ředitele FBI Comeyho Trump nečekaně odvolal loni v květnu pro ztrátu důvěry. Comey tvrdí, že Trump po něm žádal, aby zastavil vyšetřování podezřelých styků bývalého prezidentova poradce Michaela Flynna s Ruskem, a chtěl po něm v důvěrném rozhovoru slib loajality. Za pravý důvod svého odvolání označil snahu Trumpa zamést vyšetřování ruské aféry pod koberec.

V úterý list The New York Times informoval, že zvláštní vyšetřovatel FBI Mueller podrobil již loni výslechu Comeyho a v minulém týdnu vyslechl také amerického ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, jako prvního člena vlády. Muellera zajímalo, zda prezident Donald Trump po převzetí funkce bránil výkonu spravedlnosti.

Pompeo v listopadu zopakoval dřívější stanovisko rozvědky, že se Moskva snažila ovlivnit loňské prezidentské volby v USA ve prospěch tehdejšího kandidáta Donalda Trumpa. Podle tajných služeb se tak dělo mimo jiné šířením propagandy na sociálních sítích či hackerskými útoky a následným zveřejněním e-mailů, které uškodily Trumpově demokratické soupeřce Hillary Clintonové. Pompeo ale také řekl, že na výsledek hlasování neměly zmíněné snahy vliv. Tento měsíc Pompeo prohlásil, že vměšování Ruska je dlouhodobé a stále pokračuje.