Washington/Londýn - Britský úřad pro ochranu dat vyšetřuje, zda sociální síť Facebook dostatečně rázně odpověděla na zprávy, že politická konzultační firma Cambridge Analytica nečestně získala informace o jejích uživatelích. Zpráva přichází krátce poté, co se v médiích objevily spekulace, že šéf pro bezpečnost Facebooku Alex Stamos odchází kvůli internímu sporu o to, jak by sociální síť měla reagovat na šíření dezinformací a nepravd.

Britská komisařka pro informace Elizabeth Denhamová dnes uvedla, že požádala v rámci širšího zkoumání zneužívání osobních dat o povolení k prohledání kanceláří firmy Cambridge Analytica. V rámci tohoto šetření prozkoumá i chování Facebooku. "Podíváme se na to, zda Facebook zabezpečil a ochránil osobní informace na platformě, nebo ne, a zda, když se dozvěděli o ztrátě dat, jednali dostatečně rázně a zda informovali, nebo neinformovali lidi," řekla Denhamová rozhlasové stanici BBC.

Podle zdroje agentury Bloomberg obeznámeného se situací čelí Facebook rovněž vyšetřování ze strany americké Federální komise pro obchod (FTC). Ta údajně zkoumá, zda Facebook neporušil dohodnuté podmínky pro nakládání s osobními údaji uživatelů.

"Mají potíže," řekl podle listu Financial Times na adresu firmy Facebook bývalý ředitel jednoho z odborů FTC David Vladeck. "Domnívám se, že se stanou předmětem velmi intenzivní prověrky," dodal.

Cena akcií společnosti Facebook dnes pokračuje v poklesu poté, co se v pondělí propadla o téměř sedm procent. Kyle DeYoung z právnické společnosti Cadwalader uvedl, že americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) pravděpodobně přezkoumá, zda neměla společnost Facebook o zneužití údajů již dříve informovat. Nevyloučil, že Facebook se kvůli propadu hodnoty akcií stane terčem žalob ze strany akcionářů.

O odchodu Stamose s odvoláním na své zdroje informovaly deník The New York Times a agentura Reuters. Stamos ve společnosti prosazoval objasnění a zveřejnění ruských aktivit na facebooku, s čímž naopak nesouhlasila provozní ředitelka Sheryl Sandbergová. Stamos, jehož pravomoci byly postupně převedeny na jiné pracovníky, se proto rozhodl, že odejde. Podle The New York Times ho ale vedení přemluvilo, aby zůstal až do srpna, neboť jeho odchod by nevypadal dobře.

Pokud se zpráva o odchodu Stamose potvrdí, bude prvním vysoce postaveným členem společnosti, který skončí kvůli kontroverzím vyvolaným dezinformačními aktivitami.

Server The Verge s odvoláním na informace od zdrojů z firmy napsal, že Facebook na dnešní den svolal setkání všech zaměstnanců, na kterém jim umožní ptát se na skandál kolem Cambridge Analytica. Na setkání má vystoupit zástupce hlavního právníka firmy Paul Grewal, který vysvětlí pozadí případu. Setkání má trvat 30 minut.

Facebook se v uplynulém roce potýkal s kritikou kvůli tomu, že jeho stránky jsou zneužívány pro šíření ruské propagandy a falešných zpráv. O víkendu se pro pověst firmy stala další ranou zpráva, že Cambridge Analytica nečestně získala informace o 50 milionech uživatelů facebooku a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa v roce 2016. Akcie firmy reagovaly v pondělí na zprávu poklesem o 6,8 procenta a tržní kapitalizace firmy tak klesla o téměř 37 miliard dolarů (764,5 miliardy Kč), upozornil list Financial Times.

Podle nahrávek pořízených britskou stanicí Channel 4 se společnost Cambridge Analytica tajně účastnila volebních kampaní po celém světě, mimo jiné i v České republice. Šéf firmy Alexander Nix na záznamech pořízených skrytou kamerou řekl, že mateřská společnost Strategic Communication Laboratories pracovala na více než 200 volbách včetně Česka, Nigérie, Keni, Indie nebo Argentiny.