Praha - Možný kandidát na prezidenta, končící předseda Akademie věd Jiří Drahoš, považuje volbu Václava Havla československým a českým prezidentem za velmi šťastný krok. Naopak prezidenti z dob komunismu s výjimkou Ludvíka Svobody nestojí za řeč. Píše to v nové knize Věda života, kterou s ním formou rozhovorů sepsal ředitel Nakladatelství Academia Jiří Padevět. Vzpomíná v ní na dětství, vliv hudby i krizové okamžiky na Akademii věd. Kniha s podtitulem Rozhovory s profesorem Jiřím Drahošem vychází měsíc před tím, než Drahoš oznámí své rozhodnutí ohledně kandidatury na prezidenta republiky. Načasování je podle něj ale jen souhrou náhod.

"Kniha dokazuje věc, kterou si často odmítáme přiznat. Že v této zemi jsou lidé, kteří jsou naprosto vynikající, kteří jsou skutečnou elitou a přitom nemají, jak se říká, panské manýry," řekl dnes novinářům Padevět. Dodal, že kniha je o jednom naplněném životě.

Padevět odmítl označení "autor knihy", byl prý jen v pozici tazatele. O spolupráci na knize ho požádal sám Drahoš poté, co podle svých slov čelil tlaku spolupracovníků, aby na závěr osmiletého působení v čele Akademie věd sepsal vzpomínky.

Kniha vznikala při řadě rozhovorů od začátku loňského roku do podzimu. Spoluautoři při nich mluvili o dětství Drahoše v Jablunkově, o knihách, které ho ovlivnily, i o návštěvách lidové školy umění. V dalších kapitolách Drahoš vzpomíná na okouzlení Prahou, na vliv hudby nebo na okupaci Československa v srpnu 1968 a upálení Jana Palacha. Zabývá se i svým vědeckým životem a působením na Akademii věd, včetně roku 2009, od kterého instituci vede a kdy podle něj kvůli seškrtání rozpočtu hrozil akademii zánik.

Drahoš ve funkci skončí 24. března, poté chce oznámit, zda se bude ucházet o post prezidenta. "Vydání knihy nijak nesouvisí s mými úvahami o prezidentské kandidatuře, je to zcela náhodný souběh okolností," řekl Drahoš ČTK. O knize začal s kolegy mluvit před více než rokem a půl, kdy ještě o prezidentské kandidatuře neuvažoval.

Do odchodu z postu předsedy Akademie věd nechce Drahoš své prezidentské plány komentovat. "Do té doby bych považoval za neseriózní cokoli vyhlašovat," poznamenal s tím, že ale sleduje ohlasy i zprávy v médiích. Ty například napsaly, že o podpoře jeho kandidatury uvažují lidovci, TOP 09 nebo Starostové a nezávislí (STAN). Drahoš nechce politiky o podporu žádat. "Na druhé straně nechápu, proč bych ji měl odmítat, když se některé strany vyjádří, že bych byl přijatelný kandidát," řekl ČTK. Vyloučil ale, že by se stal vysloveně kandidátem některé ze stran.