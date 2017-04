Brno - Hokejisté Hradce Králové po premiérovém postupu do semifinále extraligy hranici historického klubového úspěchu až do boje o titul neposunuli a kapitán Jaroslav Bednář byl po porážce v šestém semifinále na ledě Komety Brno 1:2 v prodloužení hodně zklamaný. Cítil, že Mountfield měl k finále blízko, ale nepodařilo se mu podle čtyřicetiletého ofenzivního lídra být dostatečně produktivní.

"Bolí to hodně. Nesplnil jsem to očekávání a přání, aby šel Hradec dál. Cítím, že fakt nebyl ten sedmý zápas daleko," litoval Bednář vyřazení. Východočeši dvakrát v sérii vyrovnali, ale na čtvrteční domácí porážku 1:3 dnes nedokázali odpovědět, přestože v utkání brzy vedli po trefě Andrise Džerinše a mohli i zvýšit náskok.

"Ale na jeden gól se nevyhrává. Šancí a přesilovek tam bylo strašně moc. My jsme s tím měli po celou sérii problém. Dneska se to potvrdilo, škoda té jedné střely," doplnil vicemistr světa z roku 2006.

Právě úspěšnost v koncovce podle Bednáře rozhodla i v celé sérii. "Kometa byla produktivní, na rozdíl od nás. Série byla s výjimkou jednoho zápasu vyrovnaná. Byl to souboj brankářů a rozhodly přesilovky," doplnil útočník, ověnčený mistrovskými tituly se Slavií v extralize, s Omskem v Rusku a s Davosem i Bernem ve Švýcarsku.

Na výkon mužstva v play off byl ale pyšný. "Nechali jsme tam všechno. Jeden jak druhý jsme hráli na sto procent svých možností. Bohužel to nestačilo," podotkl Bednář a pochvaloval si skvělou partu, která se podle něj ještě více dala dohromady při prosincovém vystoupení na Spenglerově poháru v Davosu.

"Sedli jsme si, jeden jako druhý. Táhli jsme za jeden provaz. Parta byla lepší než třeba vloni. Nevím proč, ale bylo to tak," podotkl Bednář, který měl osobně jen nejvyšší cíle a o to větší bylo jeho zklamání po vyřazení.

"Jsem hladový po úspěchu, zklamalo by mě i druhé místo. Měl jsem mužstvu pomoci do finále, to jsem neudělal. Pro mě je to neúspěch. Ale z celé sezony mi zůstanou v hlavě naši fanoušci, to byl šestý a sedmý hráč v poli, jim patří obrovský dík. Každá děkovačka po vítězném zápase, to jak nás podporovali venku... Nádhera," připojil Bednář.

Klub se s ním dohodl na nové roční smlouvě a bývalý hráč i Los Angeles či Floridy věří, že mužstvo bude mít na to, aby bylo v příští sezoně ještě úspěšnější. "Už třeba jenom kvůli té skvělé partě. Nevím, kolik tady zůstane hráčů, kdo odejde, přijde, to se uvidí. Ale teď vám řeknu, že cítím větší a větší zklamání. V šestém zápase bylo mraky možnosti, abychom si zápas urvali pro sebe. Třeba tam chyběly ještě nějaké zkušenosti, nevím, nebo potřebný hlad a urvat výsledek," dodal Bednář.

Zklamání z vyřazení se bude snažit dostat z hlavy a věnovat se rodině. "Ještě nějakou chvíli to ve mně bude, to je logické. Ale člověk si odpočine doma a za chvíli se zase začne trénovat na další sezonu. Ten koloběh je stejný celou kariéru. Uvidíme, co nám nám dá vedení za program. Teď ale ještě vidím ten neúspěch, se sebou jsem věčně nespokojený, takže i teď, když jsme venku," dodal Bednář.