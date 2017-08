New York - Sedm tenistek může teoreticky vystřídat Karolínu Plíškovu po grandslamovém US Open na postu světové jedničky. První česká hráčka v čele singlového žebříčku WTA má šanci uhájit trůn jen v případě, že minimálně zopakuje v New Yorku loňský postup do finále.

Plíškovou mohou na prvním místě vystřídat Rumunka Simona Halepová, Španělka Garbiňe Muguruzaová, Ukrajinka Elina Svitolinová, Dánka Caroline Wozniacká, Britka Johanna Kontaová, Ruska Světlana Kuzněcovová a Venus Williamsová z USA.

Karolína Plíšková vstoupí do závěrečného grandslamu sezony s náskokem pouhých pěti bodů před Halepovou. V New Yorku obhajuje 1300 bodů za loňské finále a šanci první příčku udržet jí dá jen další účast ve finále, ale nemusí jí stačit ani premiérový zisk grandslamového titulu. Pokud by hrála finále s Halepovou, měla by Rumunka bez ohledu na výsledek více bodů a poprvé v kariéře by se dostala do čela.

Zajímavá situace by nastala, kdyby Plíšková ve finále porazila letošní vítězku Wimbledonu Muguruzaovou. Obě hráčky by totiž měly stejně bodů.

V nejlepší pozici je Halepová, která nemusí na US Open vyhrát ani zápas a může být první. K tomu potřebuje, aby Muguruzaová vypadla před osmifinále, Svitolinová před semifinále, Plíšková před finále a ostatní adeptky nezískaly trofej.

Nejmenší šanci má Venus Williamsová. Dvojnásobná vítězka turnaje by v New Yorku musela přidat třetí vavřín a navíc doufat, že Halepová vypadne v 1. kole a ostatní adeptky brzy skončí, aby se stala po patnácti letech znovu jedničkou.

Hájit první místo ve čtyřhře bude Lucie Šafářová. Jistotu bude mít, pokud s Barborou Strýcovou postoupí do finále. Před Šafářovou se mohou dostat Rusky Jelena Vesninová a Jekatěrina Makarovová, ale musí postoupit do boje o titul. Švýcarka Martina Hingisová českou tenistku předstihne jen v případě, že zvítězí a Šafářová skončí před osmifinále.