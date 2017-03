Hokejista Columbusu Blue Jackets Lukáš Sedlák (vlevo) a hráč New Jersey Devils Adam Henrique.

Hokejista Columbusu Blue Jackets Lukáš Sedlák (vlevo) a hráč New Jersey Devils Adam Henrique. ČTK/AP/Adam Hunger

New York - Hokejista Lukáš Sedlák z Columbusu vstřelil v NHL sedmý gól v sezoně a pomohl Blue Jackets k výhře 4:1 na ledě New Jersey. Český útočník byl v sedmé minutě při sólovém úniku v oslabení faulován a z trestného střílení dostal hostující mužstvo do vedení.

Columbus pak v 11. minutě v dalším oslabení zvýšil, ale Devils stačilo na korekci skóre pouhých sedm vteřin. Hned po vhazování přihrál Zacha Henriqueovi, který ujel obráncům a zatlačil puk do branky prakticky i s gólmanem Bobrovským.

Třetí gól pak dali hosté z dalšího trestného střílení, které v druhé třetině proměnil Dubinsky. Do prázdné branky pak jejich čtvrtou výhru za sebou pojistil Jenner, autor dvou gólů.

Columbus dosáhl stobodové hranice a stejně jako Washington si zajistil postup do play off. O bod méně má Pittsburgh, který díky Crosbyho hattricku porazil Floridu 4:0. Jaromír Jágr nastoupil proti svému bývalému klubu k 1700. zápasu v lize, ale ani on nedokázal překonat domácího gólmana Fleuryho.

NHL:

Pittsburgh - Florida 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 35., 37. a 45. Crosby, 17. Hörnqvist. Střely na branku: 28:21. Diváci: 18.653. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Guentzel, 3. Fleury (všichni Pittsburgh).

New Jersey - Columbus 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Branky: 11. Henrique (Zacha) - 11. a 59. Jenner, 7. Sedlák z tr. střílení, 27. Dubinsky z tr. střílení. Střely na branku: 36:27. Diváci: 14.254. Hvězdy zápasu: 1. Jenner, 2. Bobrovskij (oba Columbus), 3. Henrique (New Jersey).