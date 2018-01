New York - Hokejový útočník Lukáš Sedlák se podílel v úterním utkání NHL dvěma asistencemi na výhře Columbusu v Dallasu 2:1 a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Vladimír Sobotka pomohl St. Louis gólem porazit New Jersey 3:2 po samostatných nájezdech. David Pastrňák přispěl přihrávkou k vítězství Bostonu 5:1 na ledě New Yorku Islanders.

Dallas se ujal v úvodu poslední třetiny vedení, ale Columbus během 78 sekund otočil skóre dvěma zásahy Olivera Bjorkstranda. V obou případech si připsal asistenci Sedlák díky skvělé obranné práci ve vlastním pásmu.

Nejdříve po střele Tylera Seguina posunul kotouč obětavým zákrokem v pádu z nebezpečné zóny k mantinelu, odkud vyslal Matt Calvert na zteč Bjorkstranda. Při druhé gólové akci zastavil český útočník u hrazení pronikajícího Mattiase Janmarka a vybojovaný puk přihrál Seth Jones do protiútoku hrdinovi zápasu.

Sobotka dostal v závěru prostřední třetiny St. Louis tečí podruhé v utkání do vedení, ale New Jersey zásluhou Taylora Halla brzy vyrovnalo. V rozstřelu uspěli v dresu Blues Brayden Schenn a Vladimir Tarasenko, zatímco gólman Carter Hutton kryl oba pokusy.

Pastrňák, s 15 góly nejlepší český střelec v soutěži, sbírá v posledních deseti utkáních jen asistence a proti Islanders vypracoval v 50. minutě uklidňující gól na 3:1. Havířovský rodák vybojoval na útočné modré čáře puk a v přečíslení dva na jednoho ideálně nahrál Bradu Marchandovi, který zakončoval do odkryté branky.

Pittsburgh rozhodl o výhře 5:1 v Philadelphii v rozmezí 30. až 34. minuty, kdy odskočil z bezgólového stavu na 4:1. Jediná branka domácích padla s přispěním Radka Gudase, jehož střelu tečoval Jordan Weal. Od úvodu třetí třetiny se v brankovišti Flyers objevil poprvé od 28. listopadu Michal Neuvirth, který dlouho nechytal kvůli zranění, a inkasoval jednou z 11 střel.

Statistika úterních zápasů NHL:

--------

Toronto - Tampa Bay 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Branky: 32. Paquette, 37. Killorn. Střely na branku: 29:36. Diváci: 19.344. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Killorn, 3. Sergačov (všichni Tampa Bay).

NY Islanders - Boston 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Branky: 10. Eberle - 9. Heinen, 29. Bergeron, 50. Marchand (Pastrňák), 56. Schaller, 58. Acciari. Střely na branku: 26:38. Diváci: 11.878. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Heinen, 3. Backes (všichni Boston).

Philadelphia - Pittsburgh 1:5 (0:0, 1:4, 0:1)

Branky: 31. Weal (Gudas) - 30. Kessel, 32. Reaves, 32. Sheary, 34. Kühnhackl, 55. Oleksiak. Střely na branku: 28:25. Michal Neuvirth (Philadelphia) odchytal 20 minut, inkasoval jeden gól z 11 střel a úspěšnost zásahů měl 90,9 procenta. Diváci: 19.558. Hvězdy zápasu: 1. Reaves, 2. Kühnhackl, 3. Oleksiak (všichni Pittsburgh).

Carolina - Washington 4:5 v prodl. (1:2, 1:1, 2:1 - 0:1)

Branky: 6. a 32. V. Rask, 46. E. Lindholm, 48. Teräväinen - 53. a 62. Ovečkin, 7. Chiasson, 13. Smith-Pelly, 29. Orlov. Střely na branku: 38:26. Diváci: 11.989. Hvězdy zápasu: 1. V. Rask (Carolina), 2. Ovečkin, 3. Smith-Pelly (oba Washington).

Montreal - San Jose 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky: 37. A. Shaw - 40. a 42. Meier, 13. J. Thornton, 32. Vlasic. Střely na branku: 31:33. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Vlasic, 2. Meier, 3. Burns (všichni San Jose).

St. Louis - New Jersey 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 13. Tarasenko, 39. Sobotka, rozhodující sam. nájezd B. Schenn - 33. Hischier, 42. T. Hall. Střely na branku: 29:26. Diváci: 18.324. Hvězdy zápasu: 1. Hutton, 2. Tarasenko (oba St. Louis), 3. Hischier (New Jersey).

Minnesota - Florida 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Branky: 15. a 22. Cullen, 35. a 38. E. Staal, 57. Coyle - 44. Huberdeau. Střely na branku: 41:26. Diváci: 19.029. Hvězdy zápasu: 1. Cullen, 2. E. Staal, 3. Spurgeon (všichni Minnesota).

Dallas - Columbus 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Branky: 41. D. Shore - 45. a 47. O. Bjorkstrand (na obě Sedlák). Střely na branku: 22:26. Diváci: 17.235. Hvězdy zápasu: 1. O. Bjorkstrand (Columbus), 2. J. Klingberg (Dallas), 3. Sedlák (Columbus).

Colorado - Winnipeg 3:2 v prodl. (0:0, 2:0, 0:2 - 1:0)

Branky: 28. MacKinnon, 32. Rantanen, 65. E. Johnson - 41. a 60. Wheeler. Střely na branku: 26:44. Diváci: 13.058. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. Wheeler (Winnipeg), 3. E. Johnson (Colorado).

Edmonton - Los Angeles 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)

Branky: 44. a 59. D. Brown, 35. Andreoff, 42. Lewis, 45. A. Kempe. Střely na branku: 32:33. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Quick, 2. Gáborík, 3. Doughty (všichni Los Angeles).

Vancouver - Anaheim 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Branky: 1. Henrique, 14. Rakell, 25. Getzlaf, 41. Vermette, 48. D. Grant. Střely na branku: 31:27. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. R. Miller, 2. Manson, 3. Getzlaf (všichni Anaheim).

Vegas - Nashville 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 33. R. Smith, 34. Theodore 58. Marchessault. Střely na branku: 31:29. Diváci: 18.171. Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury, 2. R. Smith, 3. Theodore (všichni Vegas).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 39 29 2 8 146:93 60 2. Boston 38 22 6 10 119:95 50 3. Toronto 41 23 2 16 135:120 48 4. Florida 39 17 5 17 109:126 39 5. Detroit 38 15 7 16 104:119 37 6. Montreal 40 16 4 20 101:126 36 7. Ottawa 37 12 8 17 98:128 32 8. Buffalo 39 10 9 20 86:129 29

Metropolitní divize:

1. Washington 41 25 3 13 128:117 53 2. New Jersey 39 22 7 10 123:116 51 3. Columbus 41 23 3 15 115:115 49 4. NY Rangers 39 21 5 13 123:109 47 5. Carolina 39 18 8 13 110:119 44 6. NY Islanders 40 20 4 16 137:144 44 7. Pittsburgh 41 20 3 18 116:129 43 8. Philadelphia 39 16 8 15 107:114 40

Západní konference,

Centrální divize:

1. Winnipeg 41 23 7 11 136:113 53 2. St. Louis 42 25 2 15 122:104 52 3. Nashville 39 23 5 11 123:107 51 4. Dallas 41 22 3 16 123:114 47 5. Minnesota 40 21 3 16 115:114 45 6. Colorado 39 20 3 16 126:122 43 7. Chicago 38 18 6 14 112:106 42

Pacifická divize:

1. Vegas 38 27 2 9 135:106 56 2. Los Angeles 40 24 5 11 120:91 53 3. San Jose 37 21 4 12 102:93 46 4. Anaheim 41 19 8 14 114:115 46 5. Calgary 39 19 4 16 108:114 42 6. Edmonton 40 17 3 20 114:131 37 7. Vancouver 40 16 5 19 106:132 37 8. Arizona 41 9 5 27 94:146 23