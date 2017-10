Columbus - Český hokejista Lukáš Sedlák bude v NHL přibližně šest týdnů chybět Columbusu. Čtyřiadvacetiletý útočník se zranil při pondělním tréninku, při kterém si pochroumal kotník. Na oficiálních stránkách klubu o tom informoval generální manažer Blue Jackets Jarmo Kekäläinen.

Sedlák si v této sezoně připsal v osmi duelech dva body za dvě branky. Nastupoval v centru čtvrté formace s Mattem Calvertem a Sonnym Milanem. "Je to nešťastné zranění a bude nám chybět. Už se těšíme na jeho návrat, až bude zdravý," uvedl Kekäläinen.

Odchovanec Českých Budějovic debutoval v NHL v minulé sezoně, v které sehrál 62 zápasů a připsal si 13 bodů za sedm branek a šest asistencí. Ve dvou duelech play off nebodoval. I v nové sezoně zaujal Sedlák pevné místo ve čtvrtém útoku Columbusu.

Columbus draftoval Sedláka v roce 2011 v šestém kole na 158. pozici. Po draftu se vydal do zámořské juniorské QMJHL do Chicoutimi a od sezony 2013/14 bojoval účastník dvou mistrovství světa do 20 let a jednoho světového šampionátu osmnáctek na farmách v AHL.

Za Springfield a Lake Erie sehrál v základní části AHL 159 utkání a nasbíral 48 bodů za 28 tref a 20 asistencí. V play off přidal ve 21 duelech 17 bodů za devět gólů a osm asistencí. Loni získal s Lake Erie Calder Cup a od té doby už nastupoval pouze v NHL.