New York - Hokejový útočník Lukáš Sedlák pomohl Columbusu v úterním utkání NHL k návratu do čela soutěže, když přispěl gólem k výhře týmu 4:1 nad Carolinou. Paval Zacha odstartoval svou třetí trefou sezony obrat New Jersey, které otočilo v Minnesotě z 0:2 na konečných 4:3. Radek Faksa bodoval ve čtvrtém utkání v řadě a i díky jeho dvěma asistencím uspěl Dallas na ledě New Yorku Rangers v přestřelce 7:6. Bilanci dvou přihrávek zaznamenal při výhře Calgary 5:2 nad Floridou i Michael Frolík.

Columbus jakoby vyprovokovala branka soupeře v 19. minutě a ještě v první třetině překlopil vedení na svou stranu. Během 35 sekund se o obrat zasloužili Boone Jenner a Brandon Dubinsky, který na začátku druhé třetiny přidal i třetí gól. V polovině zápasu uzavřel skóre pohotovou bekhendovou dorážkou Sedlák.

"Mohli bychom mít ještě trochu lepší starty do zápasu, ale postupem času jsme se dostali do tempa a posledních padesát minut jsme už hráli podle svých představ. A ve třetí třetině, jako většinou v sezoně, jsme to zavřeli a kontrolovali hru," uvedl Dubinsky.

Zacha se prosadil v přesilové hře, v níž ho pěkným křížným pasem uvolnil Kyle Palmieri, a český hráč střelou z levého kruhu do částečně odkryté branky snížil ve 34. minutě na 1:2. Devatenáctiletý útočník skóroval poprvé od 25. listopadu a nabudil tým, který v závěrečné části zúročil aktivitu a zápas otočil. Vítězný gól vstřelil v 58. minutě Beau Bennett.

New York Rangers otevřeli skóre už v první minutě, ale po úvodní třetině prohrávali 1:3 a po dvou 3:7. Druhý gól Dallasu připravil hezkou přihrávkou Faksa pro Patricka Sharpa. Český útočník, který se v zápase blýskl i 16 vyhranými vhazováními, se podepsal ještě pod pátou branku týmu. Vstřelil ji opět Sharp, když rychlým manévrem zpoza branky překvapil gólmana Henrika Lundqvista, který se přemístil k opačné tyčce. Vzápětí Jiří Hudler asistoval u šesté branky hostů.

"Cítím se trapně, frustrovaně a zklamaně zároveň," řekl Lundqvist, který inkasoval v Madison Square Garden sedmkrát v jednom utkání poprvé. Švédský gólman, který byl po druhé třetině střídán, v šesti lednových zápasech dostal 26 branek a na jeho hlavu se snáší kritika. U spoluhráčů a trenéra Rangers Alaina Vigneaulta má ale zastání. "Je jasné, že musíme odvádět před brankou lepší práci. Taky se dopouštíme příliš mnoha chyb, které vedou k přečíslením," podotkl kouč.

Hokejisté Floridy vedli nad Calgary dvěma góly Vincenta Trochecka po úvodní třetině 2:1, ale v rozmezí 25. až 32. minuty třikrát inkasovali. Na vyrovnávací gól přihrál Frolík, který zpoza branky našel mezi kruhy skórujícího Marka Giordana. Další dvě branky Calgary vstřelil Mikael Backlund během 13 sekund a při jeho druhé trefě asistoval Frolík.

"Nic nám nešlo. V první třetině to ještě bylo dobré, ale od druhé nás jasně přehrávali a zasloužili si vyhrát. Neodehráli jsme dobrý zápas," uvedl kouč Floridy Tom Rowe. Na výhře Calgary měla hlavní zásluhu řada Backlund, Tkachuk, Frolík, která posbírala sedm bodů. "Je to celou sezonu jedna z nejlepších formací v lize. To není žádné tajemství," řekl Giordano.

Z českých hráčů si ještě připsal jednu přihrávku Dmitrij Jaškin ze St. Louis, které podlehlo doma Ottawě 4:6. Stejným výsledkem uspělo i Chicago v Coloradu. Zatímco na jiných stadionech padalo v úterý hodně branek, ve Vancouveru byl k vidění jen jeden gól. O výhře domácího celku nad Nashvillem rozhodl v 53. minutě Henrik Sedin, který zaznamenal 999. bod v soutěži.

Výsledky NHL:

NY Rangers - Dallas 6:7 (1:3, 2:4, 3:0)

Branky: 1. a 46. Stepan, 30. a 48. Zibanejad, 33. Bučnevič, 44. Kreider - 13. a 33. Sharp (na obě Faksa), 13. Eaves, 18. Jamie Benn, 25. Roussel, 36. Cracknell (Hudler), 38. Eakin. Střely na branku: 40:31. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Sharp (Dallas), 2. Stepan (NY Rangers), 3. Eaves (Dallas).

Columbus - Carolina 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Branky: 19. a 24. Dubinsky, 19. Jenner, 30. Sedlák - 19. Aho. Střely na branku: 36:25. Diváci: 14.274. Hvězdy zápasu: 1. Dubinsky, 2. Jenner, 3. Murray (všichni Columbus).

Toronto - Buffalo 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Branky: 21. Komarov, 29. Martin, 30. Matthews, 54. Van Riemsdyk - 11. Okposo, 20. E. Kane, 58. Carrier. Střely na branku: 32:27. Diváci: 19.122. Hvězdy zápasu: 1. Matthews (Toronto), 2. E. Kane (Buffalo), 3. Zajcev (Toronto).

St. Louis - Ottawa 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)

Branky: 10. Stastny, 40. Shattenkirk (Jaškin), 42. Steen, 60. Berglund - 34. a 54. Hoffman, 43. a 59. Stone, 4. Pageau, 35. Ryan. Střely na branku: 23:24. Diváci: 18.922. Hvězdy zápasu: 1. Hoffman, 2. Pageau (oba Ottawa), 3. Shattenkirk (St. Louis).

Minnesota - New Jersey 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)

Branky: 18. Spurgeon, 30. Zucker, 50. Haula - 34. Zacha, 46. Henrique, 50. Palmieri, 58. Bennett. Střely na branku: 35:26. Diváci: 19.051. Hvězdy zápasu: 1. Palmieri (New Jersey), 2. Spurgeon, 3. Zucker (oba Minnesota).

Colorado - Chicago 4:6 (1:2, 3:1, 0:3)

Branky: 8. a 35. Duchene, 30. Comeau, 31. Nieto - 46. a 49. Hinostroza, 31. a 60. Kero, 3. Schmaltz, 13. Seabrook. Střely na branku: 23:26. Diváci: 18.007. Hvězdy zápasu: 1. Hinostroza (Chicago), 2. Duchene (Colorado), 3. Kero (Chicago).

Calgary - Florida 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

Branky: 32. a 32. Backlund (na druhou Frolík), 7. Versteeg, 25. Giordano (Frolík), 58. Monahan - 4. a 9. Trocheck. Střely na branku: 28:22. Diváci: 18.137. Hvězdy zápasu: 1. Backlund, 2. Giordano, 3. Tkachuk (všichni Calgary).

Vancouver - Nashville 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka: 53. H. Sedin. Střely na branku: 26:30. Diváci: 18.312. Hvězdy zápasu: 1. Miller, 2. H. Sedin (oba Vancouver), 3. Rinne (Nashville).

Anaheim - Tampa Bay 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 25. Getzlaf, 61. Rakell - 25. Filppula. Střely na branku: 21:28. Diváci: 14.763. Hvězdy zápasu: 1. Rakell, 2. Gibson (oba Anaheim), 3. Drouin (Tampa Bay).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 45 27 6 12 138:113 60 2. Boston 47 23 5 19 117:117 51 3. Toronto 42 21 8 13 132:123 50 4. Ottawa 42 23 4 15 111:111 50 5. Florida 46 20 8 18 108:127 48 6. Tampa Bay 46 21 5 20 126:135 47 7. Detroit 44 19 6 19 112:127 44 8. Buffalo 44 17 9 18 104:124 43

Metropolitní divize:

1. Columbus 43 30 4 9 145:96 64 2. Washington 44 29 6 9 138:94 64 3. Pittsburgh 43 27 5 11 153:131 59 4. NY Rangers 45 28 1 16 158:123 57 5. Philadelphia 46 22 6 18 132:148 50 6. Carolina 44 21 7 16 122:121 49 7. New Jersey 46 19 9 18 105:132 47 8. NY Islanders 42 17 8 17 120:128 42

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 43 28 5 10 141:96 61 2. Chicago 47 28 5 14 132:120 61 3. St. Louis 45 23 5 17 128:135 51 4. Nashville 44 20 7 17 119:115 47 5. Dallas 46 19 8 19 126:144 46 6. Winnipeg 47 20 4 23 129:145 44 7. Colorado 42 13 1 28 86:143 27

Pacifická divize:

1. Anaheim 47 25 9 13 125:117 59 2. Edmonton 46 24 7 15 131:122 55 3. San Jose 44 26 2 16 117:102 54 4. Calgary 47 24 3 20 124:127 51 5. Los Angeles 44 22 4 18 111:110 48 6. Vancouver 46 21 6 19 112:130 48 7. Arizona 43 13 6 24 91:137 32

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 46 51 (14+37) 2. Crosby (Pittsburgh) 37 50 (27+23) 3. Malkin (Pittsburgh) 43 49 (21+28) 4. P. Kane (Chicago) 47 47 (14+33) 5. Tarasenko (St. Louis) 45 45 (20+25) 6. Burns (San Jose) 44 45 (18+27) 7. Seguin (Dallas) 46 44 (16+28) 8. Atkinson (Columbus) 43 43 (21+22) 9. Marchand (Boston) 47 43 (17+26) Panarin (Chicago) 47 43 (17+26) 15. Voráček (Philadelphia) 46 41 (13+28) 44. Pastrňák (Boston) 40 33 (19+14) 88. Vrbata (Arizona) 43 28 (10+18) 90. Krejčí (Boston) 47 28 (10+18) 104. Frolík (Calgary) 47 27 (11+16) 108. Jágr (Florida) 46 27 (8+19)