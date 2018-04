Český Krumlov - Zastupitelé Českého Krumlova dnes schválili pro umělkyni Kateřinu Šedou na projekt UNES-CO městský příspěvek 100.000 Kč. Šedá chce upozornit na vylidněné centrum Českého Krumlova, z nějž podle ní mizí život. Projekt chystá pro česko-slovenský výstavní pavilon na bienále architektury v Benátkách.

Pro hlasovalo 19 zastupitelů z 20 přítomných. Šedá řekla, že peníze půjdou na katalog, který chystá. "Jsou to peníze, které jsme měli jako zisk ze Zemské výstavy v roce 2013. Zavázali jsme se, že je budeme věnovat do takové činnosti," řekl starosta Dalibor Carda (ČSSD). Zisk z výstavy byl přes 300.000 Kč.

Projekt platí ministerstvo kultury, jež dalo 2,1 milionu Kč. Celkové náklady jsou 2,5 milionu Kč. Šedá od června do srpna ubytuje v šesti bytech v centru 12 až 15 rodin. Jejich úkolem, za nějž dostanou plat, bude dělat v centru obvyklé činnosti, jako jsou procházky s kočárkem nebo venčení psů. Město Šedé půjčí pět bytů, které jsou připravené k rekonstrukci, jeden byt přidá Egon Schiele Art Centrum.

Držitelka Ceny Chalupeckého mluvila s mnoha místními. Zaujala ji zaslepená okna i lidé, jež se nezdraví. "Obchody, které nikdo nepotřebuje, domy, kde nikdo nebydlí, ulice, kde se lidé sobě spíš vyhýbají, než aby se potkávali," řekla dnes čtyřicetiletá brněnská rodačka.

Projekt sklidil kritiku na facebooku, kritizoval ho i sochař Miroslav Páral. Šedá a Schiele Centrum dostávají kritické e-maily včetně vzkazů, že by bylo lepší, kdyby autorka předčasně zemřela. Lidé jí vyčítají, proč nedá radši peníze na opravy chodníků. Převažují ale pozitivní reakce.

"Cílem je upozornit na to, co se děje ve městech, která se objeví na seznamu UNESCO, Benátky, Barcelona, kde jsou demonstrace proti turistům," řekla Šedá. Podle odhadů radnice míří do Krumlova ročně 1,5 až dva miliony turistů. Čistý příjem města z turistického ruchu je 12 milionů Kč.

Zastupitel Petr Šandera (KSČM) řekl, že Krumlovští jsou naštvaní sami na sebe, protože přišel někdo zvenčí, kdo je šokuje a nutí přemýšlet jinak o běžných věcech. Podle zastupitele Vojtěcha Němce (PRO 2016), který se hlasování zdržel, naštvala Šedá maminky, jež trápí neopravené chodníky, zatímco umění je jim lhostejné.

Šedá se dlouhodobě zaměřuje na sociálně pojímané akce, při nichž často zaměstnává desítky či stovky lidí, kteří nemají s uměním nic společného. Pracuje i na vesnicích a periferiích, mimo galerie. Své aktivity představila i v londýnské galerii Tate Modern.

V benátském pavilonu vytvoří sídlo fiktivní firmy UNES-CO s recepcí, bude tam dělat i přímý přenos z ulic v Krumlově. Vznikne i výroční zpráva této firmy, kde budou rozhovory s obyvateli Krumlova i listina "ohrožených činností", o nichž místní říkají, že z centra zmizely.