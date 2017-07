Praha - Záložník Martin Frýdek je dalším fotbalistou, který prodloužil ve Spartě Praha smlouvu do roku 2020. Nedávno tak učinili například Lukáš Mareček či Juraj Chvátal.

Pětadvacetiletý důrazný záložník je sparťanským odchovancem, na Letnou se vrátil v roce 2015 po dvouletém angažmá v Liberci. Rudý dres obléká stejně jako jeho otec Martin a mladší bratr Christian.

"Jsem rád, že mi Sparta tuto možnost nabídla a doufám, že se jí budu moci odvděčit. A taky že tu už konečně získám nějaký titul," řekl Frýdek, kterého v minulé sezoně přibrzdilo vážně zranění kolena.

"Šlo sice o vážnější zranění, ale myslím, že jsem se vrátil ve stejné formě, ve které jsem byl předtím. Teď to chci ukázat na hřišti, kde to tak musí vypadat," uvedl. "Konkurence vždycky pomůže tomu, aby ze sebe hráč dostal ještě víc, než předtím. Zdravá konkurence je fajn. Kluci to oživili, je dobře, že se tu o svá místa musíme rvát," dodal k novým posilám autor 87 ligových startů a čtyř branek.