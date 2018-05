Praha - Sdružení místních samospráv chce zabránit chystanému rušení matrik v menších obcích. Plán by se mohl dotknout téměř 450 z nich, uvedlo dnes sdružení. Rušení úřadů by chtělo podmínit dohodou s danou obcí a její vlastní žádostí. Zavřít zhruba třetinu matrik v zemi plánuje ministerstvo vnitra kvůli úsporám, o záměru rozhodne ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (za ANO) nebo jeho nástupce, v případě, že vznikne nová vláda.

Zavřít by se podle plánu ministerstva vnitra měly matriky tam, kde ročně provedou méně než 20 úkonů a do 20 kilometrů od obce je jiný úřad. "Vyzýváme ministerstvo vnitra, aby zanechalo experimentů s veřejnou správou na místní úrovni a vzdalování jejího výkonu od občanů na venkově. Požadujeme okamžité ukončení této akce, která vystrašila menší samosprávy v celé České republice," uvedl místopředseda Sdružení místních samospráv Jan Sedláček.

Ministerstvo vnitra argumentuje tím, že i tam, kde matriky neprovedou ani 20 úkonů za rok, stát platí obcím za úředníka trvale. Zavřením nevytížených matrik by se mohlo ušetřit zhruba 150 milionů korun ročně. Změna by nastala úpravou vyhlášky, která obsahuje seznam obcí, kde tento úřad lidé najdou.

Sdružení místních samospráv upozornilo, že matrikáři vedou nejen seznam narození, sňatků, registrovaných partnerství a úmrtí, jejichž počty zmiňuje ministerstvo. Agenda matričních úřadů je podle samospráv širší. "Na matriční úřad se obracejí občané také z důvodů změn jména, příjmení, určení otcovství, velmi se zvýšily žádosti o nahlížení do matričních knih ze strany lidí, kteří dohledávají své předky, ale také další matriční činnosti, jako je dohledání matričních údajů a zápisů pro úřady, notáře a podobně. Celkově v posledních dvou letech nárůst matričních úkonů stoupá," uvedla Marie Kabátová, starostka městyse Lhenice, kde by se matriční úřad měl rovněž rušit.

Předpokládanou úsporu 150 milionů pokládá Sdružení místních samospráv za nereálnou. Poukázalo na to, že agenda by se jen přelila z menších do větších obcí, kde by bylo potřebné matriky personálně posílit.

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitická organizace s celostátní působností. Sdružuje 1700 obcí a měst v ČR.