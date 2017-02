Praha - Podíl lidí nad 50 let mezi nezaměstnanými v ČR roste. Zatímco na konci roku 2012 tvořili padesátníci a starší zhruba 26 procent lidí bez práce, loni to byla třetina. Novinářům to řekla Monika Červíčková ze sdružení Plus 50, které se zaměřuje na problematiku věkové diskriminace a vzniklo ke zlepšení uplatnění padesátníků. Sdružení vycházelo ze statistik ministerstva práce. Podle organizace průměrný věk nezaměstnaných roste. V roce 2012 dosahoval 38,7 roku, loni 42,1 roku. Podle Červíčkové se situace bez reformy úřadů práce příliš nezmění.

Nezaměstnanost v Česku v posledních letech díky konjunktuře klesá. Na konci loňska evidovaly úřady práce 381.400 uchazečů o zaměstnání, volných míst pak 132.500. Na konci roku 2012 bylo v evidenci 545.300 osob. Podle Červíčkové statistiky ukazují, že i když nezaměstnaných ubývá a je i velký počet volných míst, padesátníci práci hledají stále obtížně. Důvodem jsou přetrvávající předsudky, že se lidé nad 50 let nechtějí učit nové věci a neovládají jazyky a moderní technologie, míní zakladatelka sdružení.

"Společnost ochotně přijímá padesátníky, kteří mají nové rodiny. Zvlášť u mužů obdivně mručíme. Na trhu práce je ten člověk ale téměř mrtvý," uvedla Červíčková. Zdůraznila, že řada padesátníků dokončila vysokoškolská studia až po listopadové revoluci a absolvovala stáže v cizině.

Vláda v koaliční dohodě uvedla, že navrhne "dočasné osvobození sociálně potřebných zaměstnanců od plateb na sociální pojištění po dobu 12 měsíců", za které bude odvody platit stát. Týkat se to mělo nezaměstnaných absolventů škol, rodičů po rodičovské či lidí nad 50. Podle Červíčkové opatření nefunguje - není na úlevu nárok a musí se o ni žádat, v každém regionu jsou kritéria pro získání jiná a podpora trvá jen 11 měsíců. "Lidé pak zas skončí na úřadu práce. Jsou tedy tam, kde byli na začátku. Situace je pro ně ale horší, protože jsou o rok starší," dodala Červíčková.

Podle ní je naděje, že by úřad práce problém nezaměstnaných lidí nad 50 vyřešil, naivní. Na jednoho úředníka připadá celkem asi 400 lidí bez práce a musí se pak věnovat ještě několika stovkám příjemců různých dávek, uvádí sdružení.

Podle něj je cestou ke zlepšení podpora zaměstnavatelů bez časového omezení i podpora podnikání lidí nad 50 let. Nutná je také reforma úřadů práce. Zahrnovat by měla posílení kompetencí jednotlivých poboček, snížení administrativy i přenastavení činností, vypočítala Červíčková. Podrobnější návrh změn chce organizace představit koncem května.

Nezaměstnanost v Česku letos v lednu vzrostla na 5,3 procenta z prosincových 5,2 procenta. Lidí bez práce přibylo zhruba o 8000 na 389.416 uchazečů. Je to ale o téměř 78.000 nezaměstnaných méně než ve stejném měsíci loni a zároveň jde o nejnižší lednovou hodnotu od roku 2008. Podle Úřadu práce ČR roste v lednu nezaměstnanost pravidelně. Od prosince přibylo volných pracovních míst, zaměstnavatelé jich nabízeli 135.536.