Ilustrační foto - Pohled na jeden z domů v Horoměřicích na snímku z 24. července 2018, který si bývalí klienti zkrachovalé společnosti H-System dostavěli svépomocí. Klienti H-Systemu se po krachu společnosti sdružili do družstva Svatopluk. Družstvo 24. července prohrálo spor se správcem konkurzní podstaty H-Systemu Josefem Monsportem a Nejvyšší soud nařídil lidem do měsíce vyklidit domy, ve kterých žijí. Rozhodnutí o vyklizení se týká 60 rodin. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Sdružení Maják, které zastupuje část klientů zkrachovalé společnosti H-System, vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO), aby jednali se zástupci všech bývalých klientů H-Systemu. Babiš a Kněžínek se v pondělí dopoledne sejdou se zástupci družstva Svatopluk zastupujícího jinou část klientů společnosti a s konkurzním správcem H-Systemu Josefem Monsportem. Sdružení Maják žádá, aby se hledalo spravedlivé řešení pro všechny poškozené v kauze H-Systemu, sdělila dnes ČTK předsedkyně sdružení Jitka Drunecká.

"Vyzýváme k jednání ministra spravedlnosti a premiéra vlády, aby věc řešili ve prospěch všech klientů a k jednání byli pozváni i zástupci ostatních skupin klientů H-Systemu," uvedla Drunecká. Podle ní je třeba brát zřetel na rozhodnutí Nejvyššího soudu, který tento týden vyzval k nalezení spravedlnosti pro všechny věřitele H-Systemu. Nejvyšší soud to uvedl v rozhodnutí, v němž zahrnul byty v Horoměřicích obývané členy družstva Svatopluk do konkurzní podstaty H-Systemu a vyzval členy družstva, aby byty do měsíce opustili.

Sdružení Maják ve středu uvedlo, že nemá zájem na vystěhování lidí z Horoměřic z jejich domovů. Upozornilo ale, že družstvo Svatopluk svévolně snížilo majetek zahrnutý do konkurzní podstaty, ze které mají být odškodněni všichni bývalí klienti H-Systemu.

Sdružení také připomnělo, že se peníze z H-Systému dosud nepodařilo najít. Vyzvalo proto politiky, aby se zasadili o nalezení tohoto majetku.

Družstvo Svatopluk musí podle verdiktu Nejvyššího soudu zveřejněného v úterý do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích. Týká se to asi 60 rodin. Poškozených v kauze H-System je dohromady více než tisíc.