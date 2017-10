Praha - Řidiči jezdící podle mobilních aplikací musí mít jiná pravidla než klasické taxislužby. Sdílenou ekonomiku je ale nutné regulovat. Po schůzce zástupců ministerstev a pražské a brněnské samosprávy to řekl vládní zmocněnec pro digitální agendu Ondřej Malý. Změny pravidel v taxislužbě, které si vyžaduje stále častější využívání mobilních aplikací tipu Uber, přinese novela zákona, kterou připraví ministerstvo dopravy. Část navrhovaných legislativních úprav už představilo veřejnosti. Současná Sněmovna už ale novelu schvalovat nestihne.

V taxislužbě ministerstvo dopravy zvažuje, zda nepostavit na roveň data o přepravě získaná prostřednictvím mobilních aplikací a klasických taxametrů za předpokladu, že bude mít stát možnost tato data kontrolovat. Takováto vozidla by z pohledu ministerstva vykonávala taxislužbu, ale za mírně pozměněných podmínek. "Zákazník by si musel objednávat službu jen prostřednictvím aplikace, nemohl by zastavit vozidlo běžně na ulici," uvedl náměstek ministra dopravy Ladislav Němec. Ministerstvo také navrhuje umožnit, aby místo označení taxi na střeše mohlo být auto pro přepravu označeno pouze nálepkou jako v některých evropských zemích.

Takto označená vozidla by ale přišla o některé výhody, které mají zřetelně označená vozidla taxi. Jde například o možnost jízdy ve vyhrazených pruzích pro MHD a právě vozy taxislužby nebo o stání na vyhrazených místech.

Podle pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO) jdou návrhy ministerstva dopravy správným směrem. Počká si ale na definitivní podobu návrhu novely zákona, aby ji mohla komentovat. K problematice taxislužby a sdílené ekonomiky se v pátek také sejde pracovní skupina na ministerstvu dopravy, která by měla dosavadní návrhy, které jsou zatím jen body pro diskusi, více konkretizovat.

Kromě taxikářů, kteří se nejčastěji vymezují právě proti americké společnosti Uber, vyvolává spory využívání aplikace Airbnb pro krátkodobý pronájem bytů a nemovitostí turistům. Neregulované využívání podobných aplikací vede podle kritiků k růstu cen nájemního bydlení a představuje nekalou konkurenci ubytovacích zařízení.

Problematiku sdílené ekonomiky kromě české vlády řeší Evropská komise. Výsledek jejího rozhodování se podle ministerstva dopravy očekává v listopadu.