Sevastopol/Kyjev - Členům německé kapely Scooter hrozí na Ukrajině za vystoupení na Krymu anektovaném Ruskem až osm let vězení. Ukrajinské úřady žádají Německo o pomoc při vyšetřování. Uvedla to dnes agentura Unian s odvoláním na ukrajinskou prokuraturu. Ta mimo jiné žádá výslech frontmana skupiny H.P. Baxxtera. Kyjev pohlíží na cesty na Krym jako na narušení hranic.

Známá německá technopopová skupina v pátek vystoupila na rockovém festivalu ZBFest v krymském městě Balaklava poblíž přístavu Sevastopol. Její frontman H.P. Baxxter minulý měsíc německým médiím řekl, že Scooter pojede na Krym zahrát, ne se politicky angažovat.

Nelegální cestu kapely na ukrajinské území anektované v roce 2014 Ruskem označil za skandál a trestný čin se závažnými právními důsledky ukrajinský velvyslanec v Německu. Organizátorům soutěže Německo hledá superstar poradil, aby Baxxtera kvůli úmyslnému porušení zákonů jiné země vyloučili z poroty, napsala agentura DPA.

Scooter měl podle agentury RIA Novosti u ruských fanoušků velký úspěch a její třiapadesátiletý předák se s publikem rozloučil slovy "Spasibo, Crimea! See you next time!" (Děkujeme, Kryme! Uvidíme se příště!). Na instagramu pak anglicky připojil "Děkujeme, Kryme, skvělé publikum!"