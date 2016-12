Lipsko - Syn sedminásobného mistra světa formule 1 Michaela Schumachera Mick bude v příštím roce startovat v seriálu formule 3. Přestup z juniorské F4 po dvou letech považuje sedmnáctiletý talent za další krok k cíli napodobit jednou otce, závodit v královské automobilové třídě F1 a stát se v ní mistrem světa.

"Sezona 2017 bude rozhodně pořádná výzva, ale testy nedávno ukázaly, že řídit formuli 3 je skvělá zábava. Nemůžu se dočkat," řekl listu Bild jezdec italského týmu Prema Power. "Zase se to v profesionalitě o kousek přiblíží k formuli 1, takže to bude znovu o něco těžší. Termín na vstup do formule 1 žádný nemám. Prostě až se na ten krok budu cítit. Jednou chci být mistrem světa formule 1. To chce, myslím, každý jezdec," doplnil.

Ve formuli 4 debutoval Mick Schumacher vloni. V této sezoně závodil v německém a italském šampionátu a v obou případech obsadil konečné druhé místo.

Mickův slavný otec Michael se ve svém domě ve Švýcarsku zotavuje z těžkého úrazu hlavy, který utrpěl v prosinci 2013 při nehodě na lyžích. Poté podstoupil dvě operace mozku a byl několik měsíců v kómatu. Zprávy o jeho zdraví prosakují na veřejnost jen sporadicky.