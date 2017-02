Svatý Mořic (Švýcarsko) - Rakušanka Nicole Schmidhoferová se stala senzační mistryní světa v superobřím slalomu. Světová šampionka ve snowboardingu Ester Ledecká při své premiéře na mistrovství světa ve sjezdovém lyžování obsadila 29. místo.

Za Schmidhoferovou, juniorskou světovou šampionkou v super-G z roku 2007, která nikdy nevyhrála závod Světového poháru, skončila o 33 setin druhá Tina Weiratherová z Lichtenštejnska. Bronz získala domácí favoritka Lara Gutová.

Další česká lyžařka Pavla Klicnarová obsadila 34. místo se ztrátou 4,69 sekundy. O dvě místa za ní figurovala Kateřina Pauláthová, která měla odstup šesti sekund.

Jednadvacetiletá Ledecká zpočátku útočila na nejlepší český výsledek v historii, který zajela v super-G v roce 2009 Šárka Strachová (tehdy Záhrobská) patnáctým místem Val d'Isere. Na prvním mezičasu po startu měla ztrátu devět setin na vítězku a na druhém 65 setin, což byl dvacátý nejrychlejší průjezd.

V polovině trati ale udělala chybu. Jela příliš blízko jedné z branek a vyrazila tyč, což ji zpomalilo. V závěru ještě podjela branku a v cíli měla na vítěznou Rakušanku odstup 3,05 sekundy. "Jsem ráda, že jsem vůbec dojela. Udělala jsem řadu chyb. Byla jsme přehnaně agresivní. Vyhodila jsem jim ven snad dvě brány, což mě zpomalilo a nepomohla jsem si. Dole jsem to navíc totálně podjela. Chyb bylo daleko víc a do příště to napravím," řekla Ledecká České televizi.

Schmidhoferová dojela ve Světovém poháru nejlépe druhá v super-G v roce 2013. Na světovém šampionátu byla předloni čtvrtá ve sjezdu. "Je lepší uspět pozdě než nikdy. Líp se teď cítit nemohu," řekla sedmadvacetiletá Rakušanka. Po Němce Katje Seizingerové, Italce Isolde Kostnerové a krajance Anně Veithová je čtvrtou ženou, která v super-G vyhrála po juniorském MS i světový titul mezi ženami.

Už pátou světovou medaili získala Gutová, ale ani tentokrát není zlatá. Podruhé si na krk pověsila bronz a má i tři druhá místa. "Jsem ráda za medaili. Moje jízda byla dobrá, ale nedokázala jsem zrychlovat," řekla Švýcarka. Více cenných kovů z MS bez zlata měla v minulosti jen Němka Käthe Graseggerová (7).

Americká hvězda Lindsey Vonnová závod nedokončila. Mistryně světa v super-G z roku 2009 se po chybě nevešla do jedné z branek v první třetině trati. "Nejdříve jsem skoro ztratila hůlku, asi si ji budu muset přilepit. Pak jsem najela příliš rovně do branky a neměla šanci se vejít do další. Není to žádná tragédie," řekla Vonnová.

Vypadla i obhájkyně titulu Rakušanka Veithová, která se v prosinci vrátila po více než roční pauze zaviněné zraněním.

Ženy - superobří slalom: 1. Schmidhoferová (Rak.) 1:21,34, 2. Weiratherová (Licht.) -0,33, 3. Gutová (Švýc.) -0,36, 4. Rebensburgová (Něm.) -0,53, 5. Curtoniová (It.) -0,55, 6. Mowinckelová (Nor.) -0,69, 7. Venierová (Rak.) -0,77, 8. Brignoneová (It.) a Worleyová (Fr.) obě -0,84, 10. Goggiaová (It.) -0,91, ...29. Ledecká -3,05, 34. Klicnarová -4,69, 36. Pauláthová (všechny ČR) -6,02.