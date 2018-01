Praha (Praha) - Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se domnívá, že ministerstvo navrhne vyjmout farmu Čapí hnízdo z projektů financovaných z evropských fondů. Řekla to dnes novinářům. Kvůli padesátimilionové dotaci pro Čapí hnízdo obvinila česká policie premiéra Andreje Babiše (ANO) a žádá o jeho vydání Poslaneckou sněmovnu. Celkem bylo obviněno 11 lidí, vedle Babiše i předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Projektem se zabýval Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), doporučení z jeho závěrečné zprávy nyní zkoumá právě Evropská komise. České úřady zprávu zatím nezveřejnily.

03.01.2018

Schillerová uvedla, že resort obdržel řadu žádostí od občanů a institucí o zveřejnění zprávy OLAF podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Městské státní zastupitelství v Praze ale zveřejnění zprávy nedoporučilo, protože by to mohlo ohrozit probíhající trestní řízení. Ministryně toto stanovisko považuje za klíčové. Rozhodnutí o případném zveřejnění vydá ministerstvo také do konce tohoto týdne.

Z informací, které o zprávě OLAF shromáždil server Neovlivni.cz, podle něj vyplývá například to, že v žádosti o dotaci byly nepravdivé údaje. OLAF je prý přesvědčen, že Čapí hnízdo patřilo ve skutečnosti do Babišova holdingu Agrofert, a nikoli jeho dětem. Porušeny byly údajně právní předpisy ČR i Evropské unie. Podle zprávy OLAF neměla farma na dotaci vůbec nárok, tvrdí server. EU má prý dotaci vymáhat zpět a české policii doporučuje OLAF případ důsledně vyšetřit.

Předseda klubu TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek novinářům řekl, že si zprávu OLAF mohl přečíst, ale nemá ji k dispozici. Pokud by ji měl, pak by ji prý zveřejnil. Člověka, který mu ji dal přečíst, nechce vystavit riziku. "Ta zpráva jasně konstatuje, že dotace byla vylákána na základě nepravdivých údajů žadatele a že ta dotace neměla být nikdy proplacena. Je tam tedy doporučení Evropské komisi, aby se na tom EU nepodílela, aby si to zaplatil ten členský stát a ten členský stát aby si to sám také trestně stíhal," řekl. Materiál podle něj nebyl tajný. "To je prostě zpráva OLAF a žádnému stupni utajení nepodléhá," dodal.

Schillerová prý zprávu OLAF nečetla, má ji podle ní velmi omezený počet úředníků ministerstva. Sama si nechala udělat jen stručnou rešerši. "Vyplývá mně z ní, že OLAF ukončil šetření, udělal určité doporučující závěry, které zaslal Evropské komisi. Je potom její věcí, jak se k tomu postaví," dodala Schillerová. Zdůraznila, že komise doporučila vyjmout Čapí hnízdo z evropských fondů ještě před zprávou OLAF.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.