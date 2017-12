Lány (Kladensko) - Alena Schillerová (za ANO) se chce ve funkci ministryně financí zaměřit na zjednodušení daňového systému a bude usilovat o tvorbu vyrovnaných státních rozpočtů. Řekla to dnes novinářům po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Schillerová byla třetí z navrhovaných nováčků ve vládě Andreje Babiše (ANO), s nimiž se Zeman sešel. Kabinet chce prezident jmenovat 13. prosince.

Schillerová uvedla, že v uplynulých letech stát zvýšil administrativní zátěž daňových poplatníků zavedením kontrolního hlášení DPH a elektronické evidence tržeb. "Teď si myslím, že bychom naopak měli pracovat na zjednodušení systému. Pro mě absolutní priorita je online finanční úřad," řekla. Chce umožnit elektronické podávání daňového přiznání do dvou let.

Záznam videopřenosu TK:

Schillerová také chce jako ministryně prosazovat v příštích letech vyrovnaný státní rozpočet. U rozpočtu na rok 2018, který je navržen s padesátimiliardovým schodkem, nebude chtít žádné výrazné změny v jednotlivých kapitolách. Nechtěla přitom spekulovat, jaké poslanecké pozměňovací návrhy by podpořila. "Určitě všechno podrobíme analýze. Já sama samozřejmě bych byla ráda, kdyby přesuny nebyly žádné, případně skutečně odůvodněné," řekla na dotaz ČTK.

Kandidátka na ministryni také neplánuje žádné další změny ohledně zajišťovacích příkazů vůči firmám, které stát podezřívá z neplacení DPH. Zajišťovací příkazy byly v několika případech kritizovány a označovány za nástroj pro likvidaci podniků. Schillerová řekla, že metodika jejich užívání se změnila už před měsícem.

Schillerová předpokládá, že ji Babiš uvede do úřadu ještě v den jmenování vlády. S prací chce začít po nástupu do funkce bez ohledu na to, že vláda zatím nebude mít důvěru. "Bude to legitimní vláda, podle ústavy má kompetence, pokud je jmenována," řekla. Zatím nechtěla předjímat, zda přistoupí na ministerstvu k nějakým personálním změnám.