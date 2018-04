Sevilla - Český basketbalový reprezentant Blake Schilb našel na závěr kariéry téměř ideální angažmá. Se Sevillou hraje kvalitní španělskou ligu a zároveň má možnost trávit mnohem více času s manželkou Barborou a čtyřmi dětmi v krásném městě. Jedinou, avšak o to nepříjemnější, kaňkou je, že Seville se nedaří a vážně jí hrozí sestup. Schilb však věří, že v posledních pěti zápasech pomůže klub zachránit a pozitivně se tak naladí na červnový sraz národního týmu.

"Jsme poslední, ale ještě není konec. Máme před sebou pět zápasů, ve kterých se musíme poprat o budoucnost klubu i nás samotných. Příště hrajeme se Zaragozou, což pro nás bude zápas, který se dá vyhrát. A musíme vyhrát, protože pak máme velmi těžký los," řekl Schilb českým novinářům po nedělním utkání s Gran Canarií.

V něm si mohla Sevilla hodně pomoci, celý zápas vedla, ale nakonec prohrála 76:77. "Tohle je příběh celé naší sezony. Poslední týden jsme opravdu dřeli, abychom se připravili na tenhle zápas. Byl to jeden z nejtěžších týdnů, co jsem zažil. Hráli jsme velmi dobrý basketbal, mnohem lépe v obraně, ale na konci jsme podlehli tlaku. A to je ten rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. Pod tlakem nedokážeme uspět," litoval Schilb.

"Měli jsme poslední střelu, pokyn byl dát míč mně, místo toho přišel útok do koše, který jsme nedali. Tak to chodí, když máte sezonu jako my. Vše jde proti nám a je to frustrující, ale musíme zabrat a snažit se vykopat z jámy ven. Fanoušci nás podporují, což nám pomáhá, abychom se nezlomili. Budeme bojovat do posledního zápasu," dodal český křídelní hráč, který má průměry 11,5 bodu, 2,5 asistence a 3 doskoky na utkání.

Sestup by ho mrzel, protože v Seville našel ideální angažmá a nebránil by se pokračování. "Teď nevím, co bude v létě. Budu se maximálně snažit klub zachránit a pak se pobavíme o tom, co bude následovat. Možností je hodně. Ale pro rodinu je to tu skvělé. Nic nám tu nechybí," uvedl Schilb.

Rodilý Američan během kariéry prošel Nymburkem, francouzskými celky Élan Chalon a Levallois, Crvenou zvezdou Bělehrad, Galatasarayem, ale nikde neměl na rodinu tolik času jako v Seville.

"My si to tady užíváme, protože Blake má daleko více volna, než míval předtím. Třeba v Istanbulu byl sám a já byla s dětmi v Americe. Teď mi může s výchovou pomáhat. Je to také hodně přátelské město, mají tu hodně parků, skvělé počasí, takže můžeme být s dětmi neustále venku," řekla Schilbova manželka Barbora, původem z Nového Jičína.

"Poznali jsme se přes kamarádku za jeho působení v Nymburce. Když jsme v Čechách, tak jsme nejvíce ve Štramberku u mých rodičů. Blake je správný otec a díky jeho kariéře jsme poznali kus světa. Skvělé je to pro děti, které budou otevřené všem kulturám. Starší děti rozumí česky, francouzsky, anglicky, teď se učí španělsky," popsala.

Děti pomalu po otci přebírají i lásku k basketbalu. Desetiletý syn Jayden už dokonce trénuje v sevillském klubu. "Snad jednou budu jako táta. Teď sice hodně prohrává, ale není to jeho vinou. Táta hraje dobře, je tu nejlepší, to ostatní nehrají tak dobře," řekl Jayden. "A také je cool, že táta hraje za národní tým," dodal.

Že Schilb reprezentuje Českou republiku, si váží i jeho manželka. "Já jsem na něj moc hrdá, že je Čech a reprezentuje Česko. Také doufám, že do budoucna budou mít děti možnost objevovat mou zemi více než dosud, kdy tam jezdíme jen občas přes léto. Takže doufám, že i ony budou hrdé na to, že jejich otec reprezentoval Česko. Nadšená je z toho i Blakeova rodina v Americe," dodala Schilbová.

Další možnost obléknout národní dres bude mít Schilb v červnu. Kouči Ronenu Ginzburgovi přislíbil účast v závěru první fáze kvalifikace o mistrovství světa v Pardubicích s Finskem a Bulharskem.

"Vždy se těším na národní tým. Doufám, že to v létě zvládneme a budeme se moci pobavit o další spolupráci," řekl Schilb. Připustil ale, že pokud by se nepovedlo postoupit do další fáze kvalifikace, už by to pro něj ve 34 letech asi znamenalo konec reprezentační kariéry.

"Je možné, že to budou moje poslední dva zápasy, pokud by to nevyšlo. Uvidíme, co se pak bude v létě dít, jestli budu dál hrát. Já ale vždy rád přijedu a podpořím národní tým, když to půjde. Navíc si basket stále užívám, takže o důchodu zatím moc nepřemýšlím," dodal.