Janov/Turín - Chystaný přestup českého fotbalisty Patrika Schicka ze Sampdorie Janov do Juventusu Turín podle serveru sport.sky.it komplikují blíže nespecifikované zdravotní problémy. Ty odhalila lékařská prohlídka, kterou jednadvacetiletý útočník absolvoval během červnového mistrovství Evropy hráčů do 21 let.

Schick, který už je stálým členem reprezentačního A-týmu, odjel 22. června během Eura jednadvacítek v Polsku do Itálie. V Turíně prošel značnou částí zdravotní prohlídky, přestup ale poměrně nezvykle nebyl dotažen. Italský mistr uvedl, že zbývající formality budou dokončeny až po šampionátu.

O dva dny později Schick novinářům řekl, že čeká na výsledky prohlídky a že je to otázka několika dnů. Od té doby ani jeden z klubů chystaný transfer, o kterém se mluví už několik měsíců, nijak nekomentoval a na podpis zatím nedošlo.

Schick zamířil do Itálie před rokem ze Sparty. Má za sebou povedenou první sezonu v Sampdorii Janov, za kterou v Serii A nastřílel jedenáct branek.

Úřadující mistr Juventus má podle italských médií za bývalého hráče Sparty a Bohemians 1905 zaplatit 30,5 milionu eur (zhruba 797 milionů korun), další osud chystaného přestupu je ale nyní nejistý. Podle serveru sport.sky.it Juventus předložil Sampdorii upravenou nabídku s tím, že český talent angažuje zatím na hostování a podle zdravotního stavu se rozhodne dál.