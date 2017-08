Řím - Fotbalový reprezentant Patrik Schick by nakonec ze Sampdorie Janov mohl přestoupit do Interu Milán a ne do Juventusu Turín, kam měl namířeno původně. Jednadvacetiletý útočník podle italských médií podstoupí v nejbližších hodinách další lékařskou prohlídku a pokud dopadne dobře, mohlo by dojít k dohodě mezi kluby. Sedmý tým minulé sezony Serie A Inter údajně za talentovaného kanonýra nabízí 30 milionů eur, což je v přepočtu asi 785 milionů korun.

Schick měl původně přestoupit do Juventusu, který byl připraven za reprezentačního útočníka zaplatit 30,5 milionu eur (zhruba 798 milionů korun) a udělat z něj druhého nejdražšího českého fotbalistu v historii. Ale několik měsíců chystaný transfer zhatily problémy při lékařské prohlídce.

Už 22. června byl Schick na první části zdravotních testů a přestup měl být dotažen po jeho návratu z mistrovství Evropy do 21 let. K tomu však nedošlo, protože podle Juventusu prohlídka odhalila problémy se srdcem, které sice nebyly vážné, ale Schick by potřeboval přes měsíc klid.

Italský mistr chtěl proto dohodu změnit na hostování s opcí. To prezident Sampdorie Massimo Ferrero odmítl s tím, že talentovaný útočník je zcela zdravý, což potvrdil i hráčův agent Pavel Paska. Schick se pak podle italských médií podrobil na začátku srpna nové prohlídce, ale k dohodě s Juventusem nedošlo.