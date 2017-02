Fotbalista Sampdorie Janov Patrik Schick (vpravo) se raduje z gólu v utkání italské ligy s AS Řím. Vlevo je jeho spoluhráč Milan Škriniar.

Fotbalista Sampdorie Janov Patrik Schick (vpravo) se raduje z gólu v utkání italské ligy s AS Řím. Vlevo je jeho spoluhráč Milan Škriniar. ČTK/AP/Simone Arveda

Řím - Český reprezentant Patrik Schick svým šestým gólem v italské lize a asistencí u další branky zařídil fotbalistům Sampdorie Janov vítězství 3:1 nad Boloňou, za kterou odehrál celý zápas Ladislav Krejčí. Jednadvacetiletý útočník se v 83. minutě postaral o vítězný gól. Sampdoria všechny tři branky vstřelila v posledních osmi minutách a vyhrála potřetí za sebou. Boloňa naopak potřetí za sebou prohrála.

Zatímco Krejčí hrál od začátku a sledoval, jak v 18. minutě poslal jeho tým do vedení Blerim Džemaili, Schick začal mezi náhradníky. Do hry ho trenér poslal v 58. minutě a český útočník potvrdil pověst žolíka.

V 82. minutě nejprve Erick Pulgar zahrál ve vápně rukou a Luis Muriel z pokutového kopu vyrovnal. Jen pár vteřin po rozehrávce si Schick naběhl za obranu na kolmou přihrávku a střelou po zemi kolem gólmana dokonal obrat. V úplném závěru Schick poslal před branku střílený centr a Ibrahima M'Baye si dal vlastní gól.

"Jsem rád, že jsme vyhráli a že jsem k tomu přispěl. Není jednoduché začínat na lavičce, ale snažím se být vždy připraven týmu pomoci," řekl pro televizi Sky Schick, o kterého se podle médií zajímá Inter Milán. "To já neřeším. Soustředím se jen na Sampdorii a na své výkony. Už dříve jsem se rozhodl pro Sampdorii místo AS Řím, protože jsem věděl, že bych se mohl snadněji dostat na hřiště. Teď vidím, že to byla dobrá volba," dodal.

Poslední Pescara vstřelila poprvé od roku 1993 v nejvyšší soutěži tři branky, přesto prohrála 3:5 na hřišti Turína a utrpěla šestou porážku za sebou. Na výhru čeká od srpna už 22 zápasů.

Chievo vyhrálo 3:1 v Sassuolu zásluhou hattricku Roberta Ingleseho, který dal v jediném utkání více branek než za celý rok 2016 dohromady.

Trefil se i Edin Džeko, který přispěl k výhře AS Řím 2:0 v Crotone svým 17. gólem v sezoně a osamostatnil se v čele tabulky střelců.

Italská fotbalová liga - 24. kolo:

Crotone - AS Řím 0:2 (40. Nainggolan, 77. Džeko), FC Turín - Pescara 5:3 (15. a 61. Belotti, 2. Falqué, 9. Ajeti, 53. Ljajič - 75. a 83. Benali, 73. vlastní Ajeti), Inter Milán - Empoli 2:0 (14. Éder, 54. Candreva), Palermo - Bergamo 1:3 (41. Čočev - 19. Conti, 26. Gómez, 78. Cristante), Sassuolo - Chievo 1:3 (25. Matri - 40., 57. a 67. Inglese), Sampdoria Janov - Boloňa 3:1 (82. Muriel z pen., 83. Schick, 88. vlastní M'Baye - 18. Džemaili),

20:45 Cagliari - Juventus Turín.

1. Juventus Turín 23 19 0 4 47:16 57 2. AS Řím 24 17 2 5 50:21 53 3. Neapol 24 15 6 3 57:26 51 4. Inter Milán 24 14 3 7 39:24 45 5. Bergamo 24 14 3 7 39:26 45 6. Lazio Řím 23 13 4 6 41:27 43 7. Fiorentina 24 11 7 6 41:33 40 8. AC Milán 23 12 4 7 33:27 40 9. FC Turín 24 9 8 7 45:36 35 10. Sampdoria Janov 24 9 6 9 29:30 33 11. Chievo 24 9 5 10 25:31 32 12. Udine 24 8 5 11 27:32 29 13. Sassuolo 24 8 3 13 33:40 27 14. Boloňa 24 7 6 11 23:37 27 15. Cagliari 23 8 3 12 32:48 27 16. FC Janov 24 6 7 11 27:35 25 17. Empoli 24 5 7 12 14:33 22 18. Palermo 24 3 5 16 20:45 14 19. Crotone 24 3 4 17 20:42 13 20. Pescara 24 1 6 17 22:55 9