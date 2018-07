Fotbalista AS Řím Patrik Schick (vpravo) a hráč Tottenhamu Moussa Sissoko.

San Diego (USA) - Český fotbalista Patrik Schick si v letní přípravě dál drží střeleckou formu. Dvaadvacetiletý reprezentační útočník dal jediný gól AS Řím při porážce 1:4 s Tottenhamem v San Diegu a skóroval i ve třetím přípravném duelu na novou sezonu. S pěti brankami je nejlepším střelcem italského klubu v přípravě.

Schick proti Tottenhamu otevřel skóre už ve třetí minutě. Ve vápně převzal míč od Pastoreho, obtočil se kolem dvou obránců a střelou ke vzdálenější tyči překonal brankáře Vorma. Na úvod přípravy se český útočník blýskl hattrickem při výhře 9:0 nad Latinou a poté zaznamenal jediný gól při remíze 1:1 s Avellinem.

Schickovi se daří zúročovat letní individuální trénink před startem týmové přípravy. "Mám tři týdny dovolené, ale budu odpočívat jen týden. Začnu sám trénovat, protože chci být připraven na novou sezonu," řekl v červnu.

Středečním zápasem s Tottenhamem vstoupil AS Řím do šestého ročníku přípravného turnaje International Champions Cup. Klání zavítá do 22 měst osmi zemí na třech kontinentech a účastní se ho 18 elitních evropských klubů včetně finalistů Ligy mistrů Realu Madrid a Liverpoolu.