Řím - Útočník Patrik Schick si na první soutěžní utkání za AS Řím musí počkat. Český fotbalista podle agentury ANSA utrpěl při tréninku lehké zranění a přijde o sobotní ligový zápas proti svému bývalému klubu Sampdorii. V ohrožení je navíc i jeho start v úterním úvodním duelu Ligy mistrů proti Atléticu Madrid.

Schick zamířil do Říma minulý týden na hostování právě z Janova a za rok do hlavního města přestoupí nastálo. Podle médií by se mělo odstupné pohybovat kolem 42 milionů eur, což by z bývalého hráče Sparty a Bohemians 1905 udělalo nejdražší posilu v historii AS. Rekord dosud patřil Gabrielu Batistutovi, který v roce 2000 přišel z Fiorentiny za 36 milionů.

Jednadvacetiletý Schick v minulém ročníku odehrál za Sampdorii 35 zápasů a zaznamenal 13 gólů a pět asistencí. V novém ročníku nastoupil zatím k jedinému utkání a hned šlo o premiéru v AS Řím. Minulý pátek v exhibičním utkání proti brazilskému celku Chapecoense, který před rokem postihla letecká katastrofa, strávil na hřišti 23 minut.