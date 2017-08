Řím - Podle italských médií má útočník Patrik Schick momentálně nejblíže do AS Řím. Poté, co nevyšel jeho přestup ze Sampdorie Janov do Juventusu, usiloval o českého fotbalistu Inter Milán. Jenže Nerazzurri udrželi chorvatskou ofenzivní oporu Ivana Perišiče a Schicka nemohou koupit, protože by nesplnili pravidla finanční fair play, tvrdí Gazzetta dello Sport.

Sampdoria údajně souhlasila s tím, že by z Interu přišel italský reprezentant brazilského původu Éder, což by transakci umožnilo. O Édera však nechce přijít kouč Luciano Spalletti.

O tom, že by Schick mohl odejít do AS Řím, mluvil v pátek šéf Sampdorie Massimo Ferrero. "Chtějí ho, Patrikovi by se líbilo hrát v Římě," uvedl.

Schick by měl stát přibližně 30 milionů eur (781 milionů korun), což by z něj udělalo druhého nejdražšího českého fotbalistu všech dob po Pavlu Nedvědovi. Vedení AS původně usilovalo o alžírskou hvězdu Rijáda Mahrize z Leicesteru, který však odmítl hráče pustit za 35 milionů eur a italský klub odmítl přihazovat.