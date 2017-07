Turín - Český fotbalista Patrik Schick podle italských médií dnes dorazil do Turína na další zdravotní testy před chystaným přestupem do Juventusu. Podle serveru sport.sky.it odhalila červnová první lékařská prohlídka u jednadvacetiletého reprezentačního útočníka zdravotní potíže, které komplikují dotažení jeho příchodu do týmu "Staré dámy" ze Sampdorie Janov.

Schick odjel 22. června během Eura hráčů do 21 let v Polsku do Itálie. V Turíně prošel značnou částí zdravotní prohlídky, přestup ale poměrně nezvykle nebyl dotažen.

O dva dny později Schick novinářům řekl, že čeká na výsledky testů a že je to otázka několika dnů. Od té doby ani jeden z klubů chystaný transfer nijak nekomentoval a na podpis zatím nedošlo.

Některá média spekulují, že za komplikacemi s přestupem stojí nesrovnalosti ohledně srdečních testů. Podle sport.sky.it dnes přicestovali do Turína vedle Schicka i prezident Sampdorie Massimo Ferrero a hráčův agent Pavel Paska.

Schick zamířil do Itálie před rokem ze Sparty. Má za sebou povedenou první sezonu v Sampdorii Janov, za kterou v Serii A nastřílel 11 branek. Úřadující mistr Juventus má podle italských médií za bývalého hráče Sparty a Bohemians 1905 zaplatit 30,5 milionu eur (zhruba 796 milionů korun).