Turín - Český fotbalový reprezentant Patrik Schick by přece jenom mohl přestoupit ze Sampdorie do Juventusu. "Stará dáma" podle italských médií zvažuje další nabídku na jednadvacetiletého útočníka. V červenci přitom turínský klub po problémech při Schickově zdravotní prohlídce od domluveného transferu odstoupil. List Tuttosport však tvrdí, že bývalý hráč Sparty a Bohemians 1905 v pondělí podstoupí nové testy.

Juventus byl připraven za Schicka zaplatit 30,5 milionu eur (zhruba 797 milionů korun) a udělat z něj druhého nejdražšího českého fotbalistu v historii. Už 22. června byl Schick na první části zdravotní prohlídky a přestup měl být dotažen po jeho návratu z mistrovství Evropy do 21 let.

K tomu však nedošlo, protože podle Juventusu prohlídka odhalila problémy se srdcem, které sice nebyly vážné, ale Schick by potřeboval přes měsíc klid. Italský mistr chtěl proto dohodu změnit na hostování s opcí. To prezident Sampdorie Massimo Ferrero odmítl s tím, že talentovaný útočník je zcela zdravý, což potvrdil i Schickův agent Pavel Paska.

Juventus se měl vrátil do hry poté, co se Schick po odpočinku a splnění individuálního tréninkového plánu ve středu zapojil do přípravy janovského mužstva. O odchovance Sparty má údajně velký zájem také Inter Milán.