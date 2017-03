Ústí nad Labem - Čeští fotbalisté dnes odcestují do San Marina bez zraněných útočníka Patrika Schicka, brankáře Jiřího Pavlenky a nemocného záložníka Jana Sýkory. K týmu se naopak na letišti připojí gólman Jaroslav Drobný.

Jednadvacetiletý Schick si přivezl zranění kotníku z posledního ligového duelu Sampdorie Janov. Lékaři reprezentace se ho snažili na San Marino připravit, ale nakonec se trenér Karel Jarolím rozhodl neriskovat a talentovaného útočníka uvolnil.

Také Pavlenka měl menší zdravotní potíže z posledního zápasu v dresu Slavie, kvůli čemuž nenastoupil ani ve středeční přípravě s Litvou. V pozici trojky ho tak zastoupí zkušený Drobný, sedmatřicetiletý gólman bundesligových Brém.

Sýkora proti Litvě nastoupil do druhého poločasu, ale do San Marina ho nepustí viróza. Jarolím za něj náhradu nepovolal, protože už má k dispozici navíc Tomáše Přikryla z Mladé Boleslavi, který se proti Litvě nevešel do žádné ze dvou jedenáctek.

Národní tým odcestuje do San Marina dnes po páté hodině odpolední. Dosud se připravuje v Ústí nad Labem.