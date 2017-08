Řím - Vedení AS Řím se dohodlo se Sampdorií Janov na přestupu útočníka Patrika Schicka. Informovala o tom agentura ANSA. Podle italských médií by měli Giallorossi vzít českého fotbalového reprezentanta nejprve na roční hostování za pět milionů eur a poté ho koupit za dalších 33 milionů.

Celkem by tak měl jednadvacetiletý Schick stát 38 milionů eur (asi 991 milionů korun), což by z něj udělalo nejdražší posilu v historii římského klubu. Rekord dosud patřil argentinskému kanonýrovi Gabrielu Batistutovi, kterého AS v roce 2000 vykoupil z Fiorentiny za 36 milionů eur.

Schick by se měl také stát druhým nejdražším českým fotbalistou po Pavlu Nedvědovi. Bývalého reprezentačního kapitána v roce 2001 koupil Juventus z Lazia Řím za zhruba 1,6 miliardy korun.

"Není to otázka peněz. Schick je fenomén," řekl před dnešním jednáním šéf Sampdorie Massimo Ferrero. "Takový hráč se rodí jednou za sto let. Je lepší než Beckenbauer," dodal.

O Schicka se italské velkokluby začaly zajímat poté, co v minulé sezoně po příchodu ze Sparty nastřílel v 35 soutěžních zápasech za Sampdorii 13 gólů. Původně měl namířeno do Juventusu, z toho však kvůli zdravotním komplikacím sešlo. Zájem měl také Inter Milán.