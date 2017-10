Řím - Fotbalistu Patrika Schicka nepřestávají po letním přestupu do AS Řím pronásledovat zdravotní problémy. Jednadvacetiletý reprezentační útočník v neděli odkulhal z tréninku a kvůli poškození úponu v třísle bude italskému celku chybět dva až tři týdny. Serveru iSport.cz to řekl hráčův manažer Pavel Paska.

"Jde vlastně o obnovení zranění. V Římě dlouho nemohli najít příčinu bolesti. Teprve v neděli, kdy se bolest znovu intenzivně ozvala, se zjistilo, že jde o úpon v třísle. Všem se ulevilo. Konečně známe přesný charakter zranění. Patrik bude mít dva až tři týdny absolutní klid," uvedl Paska.

Schick se potýká se zdravotními problémy už delší dobu. Bývalý hráč Sparty a Bohemians 1905 měl v létě ze Sampdorie Janov původně namířeno do Juventusu Turín, neprošel však lékařskou prohlídkou a z transferu na poslední chvíli sešlo.

Nakonec za rekordních 42 milionů eur zamířil do Říma, ale kvůli tomu, že neabsolvoval kompletní letní přípravu, naskočil v novém působišti jen na závěrečnou čtvrthodinu ligového utkání s Veronou v polovině září.

Poté byl znovu na marodce, v posledních třech zápasech se už vrátil na lavičku, ale nyní ho čeká další pauza. V úterý tak nebude v nominaci trenéra české reprezentace Karla Jarolíma pro listopadový turnaj v Kataru, kde národní celek změří síly s Islandem a domácím výběrem.