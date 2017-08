Právě zveřejněno

Řím - Český útočník Patrik Schick by se mohl stát nejdražší posilou AS Řím v historii. Giallorossi jsou podle italských médií za jednadvacetiletého fotbalistu Sampdorie Janov připraveni zaplatit 38 milionů eur (asi 991 milionů korun), čímž by Schick překonal dosavadní rekord argentinského kanonýra Gabriela Batistuty.

Schick by se měl ještě dnes v Římě podrobit lékařské prohlídce a po ní by měla být jeho přestupová sága ukončena. Český reprezentant měl totiž původně namířeno do Juventusu, z toho však kvůli zdravotním komplikacím sešlo. Zájem měl také Inter Milán, který se však se Sampdorií nedohodl kvůli tomu, že hráče chtěl nejprve na hostování.

Podle deníku Corriere dello Sport by měl římský celek za Schicka zaplatit 36 milionů eur plus další dva miliony na různých bonusech. Přestup bývalého hráče Sparty a Bohemians 1905 by tak překonal dosavadní klubový rekord, který patří Batistutovi. Za něj AS v roce zaplatil Fiorentině 36 milionů.

O Schicka se italské velkokluby začaly zajímat poté, co v minulé sezoně po příchodu ze Sparty nastřílel v 35 soutěžních zápasech za Sampdorii 13 gólů. Pokud by do AS Řím přestoupil, stal by se druhým nejdražším českým fotbalistou v historii po Pavlu Nedvědovi. Toho Juventus v roce 2001 koupil z Lazia Řím za zhruba 1,6 miliardy korun.