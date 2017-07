Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek vystoupil 23. června v Praze na tiskové konferenci po celostátní konferenci strany, která se zabývala mimo jiné kandidátkami pro podzimní volby do Sněmovny.

Praha - Širší vedení KDU-ČSL se sejde dnes odpoledne k jednání o aktuálních politických otázkách, mimo jiné i o spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Někteří lidovečtí představitelé se v posledních týdnech vyslovili pro přehodnocení formy spolupráce, aby spojenectví koalice Lidovci a Starostové nemuselo překonávat zvýšený desetiprocentní práh pro vstup do Sněmovny. Podle některých červencových průzkumů by volební koalice dostatečnou podporu nezískala.

V průzkumech zveřejněných od počátku července se koalice Lidovci a Starostové pohybovala mezi 7,5 a devíti procenty. Předsedové KDU-ČSL a STAN Pavel Bělobrádek a Petr Gazdík ale dosud uváděli, že průzkumy nepřeceňují. Upozorňovali i na to, že před minulými sněmovními volbami se výsledek letních šetření od konečného volebního výsledku výrazně lišil.

Někteří lidovečtí představitelé s ohledem na současné průzkumy a na zvýšenou volební klauzuli pro koalice navrhovali, aby spolupráce se Starosty měla jiný formát. Pokud by jedna strana přizvala na své kandidátky zástupce druhého uskupení, stačilo by pro vstup do Sněmovny překonat pětiprocentní práh.