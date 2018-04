Zlín - K napsání scénáře ke dvoudílnému televiznímu snímku Metanol inspirovalo scenáristku Lenku Szántó setkání s člověkem, který se na vyšetřování metanolové aféry podílel. Když jí začal vyprávět detaily kauzy, která vypukla v září 2012, začaly ji prý jako někdejší novinářku brnět prsty. "Strašně mě to zaujalo a chytlo. Začala jsem si o tom číst víc a víc do hloubky, objíždět další lidi a další insidery toho vyšetřování a tak se to nabalovalo," řekla dnes ČTK ve Zlíně před uvedením premiéry filmu Szántó.

Informace o případu zpočátku spolu s kolegy čerpala především z médií. "Nejvíc jsme se asi dozvěděli o tom, jak to skutečně probíhalo a kdo komu co prodal, z rozsudků, které jsou veřejně k dispozici. No a pak to dokreslí obrázek lidí, kteří se třeba s těmi pachateli setkali osobně, a to jsou právě ti vyšetřovatelé, státní zástupci," uvedla scenáristka.

Vzniku scénáře i samotného natáčení se tak jako odborný poradce účastnil například žalobce Roman Kafka, který hlavní větev metanolové kauzy dozoroval. "Do obsahové stránky díla jsem nezasahoval. Korekce z mé strany se věnovaly právním otázkám týkajícím se trestního řízení, komunikace státního zástupce a vyšetřovatele, soudu a podobně," řekl dnes ČTK Kafka.

Podle režisérky snímku Terezy Kopáčové představuje metanolová aféra z hlediska filmaře silný příběh. K jeho autenticitě přispívají i lokace, které si štáb pro natáčení vybral. V mnoha případech šlo o místa, která jsou s kauzou neoddělitelně spjata. Namátkou Havířov, Hrobice nebo právě Zlín. "Bylo zajímavé, že už od obhlídek až po natáčení jsme naráželi na to, že kauza je tu mimořádně živá dodneška. Dokonce jsme potkávali lidi, kterých se nějakým způsobem dotkla. Dokonce z obou táborů. Narazili jsme i na některé z pachatelů čekajících na odsouzení," uvedla Kopáčová.

Hlavní roli svěřila režisérka Lukáši Vaculíkovi. "Přesvědčili jsme ho snadno. Když herec dostane dobrý text a zajímavou roli, nemá důvod říct ne. S Lukášem už jsem pracovala, takže jsme věděli, že nám to spolu docela jde. Je paradoxní, že byl prvním, kdo v obsazení figuroval, protože záměrem bylo použít spíše neokoukané tváře. Musela jsem se sama sobě smát. Ale nakonec je docela výjimkou," řekla Kopáčová.

Ve filmu se kromě Vaculíka objeví David Máj, Martin Finger, Veronika Freimanová, Kristýna Maléřová-Podzimková, Vasil Fridrich nebo Vladimír Kratina. Televizní diváci budou moci první díl snímku s názvem Tekutá smrt zhlédnout už v neděli. Druhý díl Deset tisíc litrů se na obrazovkách objeví o týden později.

Směs 10.000 litrů lihu s jedovatým metanolem vyrobili v létě 2012 Slovák Rudolf Fian a Tomáš Křepela ze Zlína. Následně ji dodali Jiřímu Vaculovi z Podkopné Lhoty na Zlínsku, který z části vyrobil rum a vodku, zbytek prodal překupníkům. Křepela s Fianem byli odsouzeni na doživotí, Vacula, který při vyšetřování případu spolupracoval s policií, si odpykává patnáctiletý trest. Za mřížemi skončila i řada prodejců otráveného alkoholu. Požití jedovatých lihovin si vyžádalo desítky obětí.