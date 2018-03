Praha - Sportovní ředitel fotbalistů Sparty Zdeněk Ščasný měl nového trenéra Pavla Hapala na prvním místě seznamu kandidátů na místo nástupce Andrey Stramaccioniho. Toho vedení klubu odvolalo po nedělní remíze 1:1 s Brnem, když definitivně přestalo věřit, že italský kouč dokáže tým pozvednout. Naopak po příchodu Hapala cítí Ščasný v týmu okamžitou pozitivní změnu.

"Ano, cítím okamžitou změnu. Ta může pomoc v první moment, kdy to přinese týmu šok. Tady je ale ještě něco navíc. Cítím neskutečně přátelskou atmosféru v kabině trenérů, radikální změnu u hráčů. Ale to je jedna věc. Teď to musíme přetavit v to, že začneme hrát, co Sparta hrát má," řekl Ščasný na dnešní tiskové konferenci.

Připustil, že Stramaccioni by zřejmě brzy skončil, i kdyby Sparta nad Brnem vyhrála. "I kdybychom vyhráli, tak bychom to možná také řešili, i když asi ne takhle okamžitě. Viděl jsem, že je problém v tom, co chce trenér hrát. Lišily se tam naše představy. Nedokázali jsme opakovat výkony. To byl důvod, proč skončil, bez ohledu na ten poslední zápas. To byla jen poslední kapka," popsal Ščasný.

"Tam, kde trenér v zimě psal v analýze, že je problém, jsme mu nadstandardně vyšli vstříc a přivedli jsme nesmírně kvalitní hráče. Podrželi jsme trenéra, snažili se mu maximálně pomoc, ale stále to nešlo. A po zápase s Brnem jsme usoudili, že reakce trenéra v průběhu utkání, kdy šlo Brno do deseti, nebyla taková, jaká by měla být. A to byla pro nás poslední kapka. Neviděli jsme světlo dál, že by se to mohlo zvednout. Proto jsme se jednomyslně všichni rozhodli udělat změnu," dodal.

Ještě večer po utkání Sparta oslovila Hapala, který byl pro ni prvním kandidátem. "Jsem hrozně rád, že se nám v tak krátké době povedlo přivést trenéra, kterého jsme měli na listině úplně nejvýše. Já jsme hodně stál o Pavla. Byla to hlavně moje volba. Přeju si, aby to byl první krok k tomu, abychom se dokázali vrátit herně a výsledkově tam, kam Sparta patří," uvedl Ščasný.

Ačkoli přichází český trenér, pro Spartu to neznamená ustoupení od internacionalizace klubu. Ščasný věří, že Hapal má dostatek mezinárodních zkušeností, aby uměl pracovat s kádrem s mnoha národnostmi. "Určitě nechceme ustoupit od směru, který jsme tu započali. Chtěli jsme se soustředit na člověka, který bude znát české prostředí, ale zároveň bude mít obrovský přehled o hráčích v Evropě," věří Ščasný, že Hapal zúročí znalost hráčů z mládežnických reprezentací, které skautoval jako kouč slovenské jednadvacítky.