Praha - Sázky na tenisový Wimbledon v Česku dosáhly zhruba 1,1 miliardy korun. Vyplývá to z vyjádření sázkových kanceláří, které ČTK oslovila. Je to přibližně o pětinu víc, než před začátkem turnaje očekávaly. Wimbledon je tak druhým turnajem roku s největším počtem sázek po hokejovém MS. V mužské části se dařilo více sázkařům, v soutěži žen měli navrch bookmakeři. Padlo pět milionových výher, klient Chance vyhrál téměř pět milionů korun.

"Wimbledon výrazně překonal naše očekávání, když se nakonec sázky vyšplhaly až k 480 milionům. Jen se potvrdilo, že zájem bude obrovský. Táhli čeští tenisté, Berdych a naše holky. Rovněž absence dalších sportovních lig napomohla tomu, že se pozornost sázkařů upřela na trávu do Londýna," uvedl bookmaker Tipsportu Ladislav Pavlis.

Největší zájem byl podle něj o semifinále Berdych - Federer, na který klienti vsadili 14,5 milionu korun. Také na utkání Karolíny Plíškové s Rodninovou vyšplhala vsazená částka přes deset milionů. "Tady jsme následně vyplatili 17 milionů korun na výhrách, to byl pro sázkaře nejúspěšnější zápas Wimbledonu," doplnil Pavlis. Plíšková zápas vyhrála 2:0. Nejvyšší výhra činila 1,32 milionu korun za 400.000 vsazených na celkový triumf Federera.

Fortuna vybrala na sázkách asi 460 milionů korun. "Výsledek do jisté míry ovlivnilo brzké vypadnutí dvou českých favoritek Karolíny Plíškové a Petry Kvitové, které platily za vůbec největší favoritky ženského pavouka. Vyjma Tomáše Berdycha se nedařilo ani dalším českým hráčům a hráčkám," uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Mužská část podle něj nahrávala spíše tipům sázkařů. Zvítězil Švýcar Roger Federer, který měl před začátkem vůbec nejnižší kurz. "Ovšem ženský turnaj se neobešel bez překvapení, viz výpadek českých hráček. Celkově tedy skončila bilance mírně ve prospěch bookmakerů," dodal Šrain. Mezi ženami triumfovala Španělka Garbiňe Muguruzaová, která nepatřila mezi pět největších favoritek.

Chance přijala na Wimbledon tikety za 95 milionů korun a eviduje čtyři výhry vyšší než milion. Vyhraná částka 4,96 milionu korun na jednom tiketu je podle mluvčí společnosti Markéty Světlíkové v tenise nejvyšší v 26leté historii firmy a jednou z nejvyšších vůbec. Klient vsadil 100.000 korun na to, že zároveň zvítězí Federer, Chorvat Marino Čilič postoupí do finále a Američanka Venus Williamsová do čtvrtfinále.

Přijaté sázky u Tipsportu, Fortuny a Chance činí dohromady 1,04 miliardy korun. Podíl těchto tří firem na trhu kurzových sázek loni podle odhadů činil 92 procent. Ostatní společnosti absolutní hodnotu nezveřejňují, dá se však předpokládat, že celkový objem sázek dosáhl 1,12 miliardy korun. Na květnové MS v hokeji vybraly sázkové kanceláře v Česku asi 1,25 miliardy korun. Rekordní událostí bylo fotbalové Euro 2016, kdy celkové sázky dosáhly 1,9 miliardy korun.