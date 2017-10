Praha - Objem sázek na sněmovní volby u sázkových kanceláří přesáhl 60 milionů korun. Týden před začátkem voleb tak byl překonán rekord v politických sázkách, který dosud s 50 miliony držely prezidentské volby v roce 2013. Velkým favoritem nynějších voleb zůstává ANO (1,02:1), podle bookmakerů však pravděpodobně získá méně než 27 procent hlasů (1,2:1). Šance ostatních parlamentních stran na vítězství jsou výrazně nižší, ČSSD a KSČM mají kurzy kolem 20:1, ostatní přes 100:1. Bookmakeři čevají, že do Sněmovny se podobně jako před čtyřmi lety dostane sedm a více stran (1,1:1).

Na výsledky sněmovních voleb se dá sázet od loňského prosince, i když tehdy byla nabídka v porovnání s nynější výrazně omezená. Tipsport zatím přijal sázky za 38 milionů korun, Fortuna za 17 milionů a Chance za pět milionů korun. Souhrnný podíl těchto firem na domácím trhu kurzových sázek loni podle odhadů činil 92 procent. Ostatní společnosti absolutní hodnotu nezveřejňují, dá se však předpokládat, že celkový objem sázek o několik milionů překonal 60 milionů korun. Jen za poslední tři týdny se zhruba zdvojnásobil. Podle odhadů sázkových kanceláří by se celková hodnota mohla vyšplhat nad 100 milionů korun.

"Největší zájem sázkařů čekáme v posledním týdnu, takže náš původní předpoklad 20 milionů korun bude jednoznačně překonán. V sázkách na celkové vítězství stále dominuje ANO, hned za ním sázkaři tipují vítězství KSČM. Třetí v řadě už je Tomio Okamura," sdělil ČTK mluvčí Fortuny Petr Šrain. Okamurova SPD má podle něj v řadách sázkařů nejodvážnější fanoušky. Jeden z nich vsadil na vítězství SPD 50.000 korun v kurzu 100:1. V případě úspěchu by vyhrál pět milionů.

Na vítězství ANO sázejí nejčastěji také klienti Tipsportu. Podle mluvčího společnosti Václava Sochora jsou v poslední době v oblibě také Piráti. Jeden ze sázkařů dal na to, že překročí potřebnou pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny, dohromady 450.000 korun za kurz 1,2:1. "Přitom ještě na jaře se zdálo, že šance Pirátů na sněmovní křesla jsou minimální. Další zajímavostí je přes 700.000 korun přijatých na vítězství KSČM. S ohledem na skutečnost, že tato strana po roce 1989 žádné volby nevyhrála, je to celkem zajímavé," doplnil Sochor.

V Chanci sází na vítězství ANO zhruba třetina tipérů, na třech tiketech dokonce za 200.000 korun. "S velkým odstupem následují sázky na vítězství KSČM, dále na to, že se Piráti do Sněmovny dostanou a Realisté naopak nedostanou," dodala mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Populární jsou mezi sázkaři duely, ve kterých proti sobě stojí podobně jako třeba v kolektivních sportech dvě soutěžící strany. Nejdramatičtější souboj bookmakeři očekávají mezi TOP 09 a KDU-ČSL, poměrně vyrovnané podle nich budou také duely ODS - SPD nebo TOP 09 - Piráti.

Ve Fortuně se dá navíc sázet na splnění předvolebních slibů do konce roku 2021. Největším favoritem v kurzu 3:1 je povinná výuka angličtiny od 1. třídy, kterou slibují Rrealisté. Na to, že bude snížena DPH na pivo, což slibuje více stran, se dá sázet za 4:1. Slib ODS, že znovu povolí kouření v restauracích, má kurz 8:1. Naopak předvolební slib KSČM, že Česko vystoupí z NATO, bookmakeři ohodnotili vysokým kurzem 75:1. U všech zmíněných sázkových kanceláří bude možné sázet i v průběhu voleb, až do definitivního sečtení všech hlasů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají příští pátek a sobotu.

Kurzy na volby do Poslanecké sněmovny u Tipsportu a Fortuny:

Příležitost Kurzy 15.10. Kurzy 24.9. Kurzy 23.8. Kurzy 23.6. Vyhraje ANO 1,02:1-1:03:1 1,1:1-1,13:1 1,15:1 1,1:1 Nevyhraje ANO 9:1-10:1 5:1-5,5:1 5,5:1-6:1 6:1 Vyhraje ČSSD 17:1-20:1 8:1-9:1 10:1 7:1-9:1 Vyhraje KSČM 21:1 11:1-13:1 13:1 23:1-27:1 Vyhraje ODS 80:1-110:1 50:1-70:1 50:1-70:1 50:1 Vyhraje KDU-ČSL 150:1 60:1 60:1 - Vyhraje TOP 09 150:1-155:1 100:1-125:1 100:1-125:1 100:1-125:1 Vyhraje SPD 70:1 111:1 130:1 130:1 Vyhrají Piráti 250:1 555:1 555:1 600:1 Vyhrají Zelení 1000:1 700:1 700:1 700:1 Vyhrají Svobodní 1000:1 700:1 700:1 700:1 ANO získá 0 - 26,99 procenta 1,2:1 1,15:1-1,2:1 1,67:1-1,75:1 2,42:1-2,6:1 ANO získá více než 27 procent 3,94:1 3,77:1-4,6:1 1,95:1-2,02:1 1,45:1-1,47:1 ČSSD získá 0 - 17,99 procenta 1,02:1 1,15:1 1,2:1 1,15:1 ČSSD získá více než 18 procent 10:1 4,6:1 4:1 4,6:1 KSČM získá 0 - 12,99 procenta 1,2:1 1,35:1 1,85:1 1,75:1-1,85:1 KSČM získá více než 13 procent 4,04:1 2,9:1 2:1-2,05:1 1,95:1