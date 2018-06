Praha - Sázky na fotbalové mistrovství světa v Rusku u tuzemských sázkových kanceláří dosáhly zhruba 1,7 miliardy korun. Už po základních skupinách tak atakují dosavadní rekord z Eura 2016 ve Francii, kdy se prosázelo 1,9 miliardy korun. Bookmakeři i sázkaři nejvíce věří Brazílii (5:1), následuje Španělsko (5,7:1) a Belgie (8:1). Největším outsiderem je Japonsko (250:1). Tři sázkaři zatím vyhráli přes milion korun. Vyplývá to z vyjádření zástupců sázkových kanceláří, které dnes ČTK oslovila.

"Zatím jsme přijali sázky za 700 milionů korun. Největší zájem byl v pondělí 25. června, kdy jsme přijali tikety za 52 milionů. A to byl zároveň i den, kdy sázkaři nejvíc prohráli, protože favorizovaní Španělé a Portugalci nezvítězili nad Marokem, respektive Íránem," uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava. Plánovaný útok na miliardu je podle něj reálný. "Zajímavé bude sledovat, jak do sázek na MS zasáhne další z velkých sportovních akcí roku, kterou bude od pondělka Wimbledon. Zda si udrží skvělá čísla, nebo se část sázkařů přesune do Londýna na tenis," doplnil Hadrava.

Také Fortuna nabrala sázky za 700 milionů korun. Dosud nejvíce, 40 milionů korun, klienti vsadili na zápas Brazílie - Švédsko. "Největším šokem mistrovství bylo vyřazení Německa, které bylo před začátkem šampionátu spolu s Brazílií hlavním favoritem. Na jeho vítězství jsme přijali 6543 tiketů za téměř milion korun. Na prvenství Brazílie činí vklady přes dva miliony korun," sdělil mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Fortuna eviduje další milionovou výhru. Klient vsadil 560.000 korun na čtvrteční výhru Polska nad Japonskem (1:0). Vyhrál 1,01 milionu čistého. Nejvyšší výhra 1,17 milionu korun patří sázkaři, který vsadil 180.000 korun na výhru Mexika nad Německem (1:0). Další sázkař správně věřil remíze Argentiny s Islandem v kurzu 5,1:1. Vsadil 250.000 korun a vyhrál 1,03 milionu. Naopak v Tipsportu jeden sázkař milion korun prohrál. Nesprávně věřil ve vítězství Německa nad Jižní Koreou (0:2).

Chance přijala sázky za 140 milionů korun. Podle mluvčí společnosti Markéty Světlíkové klienti nejvíce sázeli na zápas Írán - Španělsko. Nejvíce Chance vydělala na remíze Brazílie se Švýcarskem (1:1). Naopak sázkaři byli nejúspěšnější při výhře Německa nad Švédskem (2:1). "Zajímavostí je sázka podaná v průběhu zápasu Německo - Jižní Korea. Klient vsadil na výhru Koreje 1000 korun v kurzu 18:1," podotkla Světlíková.

Velký zájem o sázení na fotbalový šampionát potvrzuje také SazkaBet. "Hlavními favority jsou podle kurzů stále Brazílie a Španělsko. Díky předváděné hře sázející věří reprezentaci Belgie," dodal mluvčí společnosti Václav Friedmann.

Tipsport, Fortuna a Chance přijaly sázky za 1,54 miliardy korun. Podíl těchto firem na trhu kurzových sázek loni podle odhadů činil 92 procent. Ostatní společnosti absolutní hodnotu většinou nezveřejňují, dá se však předpokládat, že celkové sázky dosáhly zhruba 1,7 miliardy korun. Sázkové kanceláře odhadují celkové sázky 2,4 miliardy korun. Tím by byl dosavadní rekord z Eura 2016 ve Francii překonán o 500.000 korun.

Největším favoritem na korunu krále střelců je podle bookmakerů Angličan Harry Kane (2,5:1), který zatím vstřelil pět gólů. Následují Belgičan Romelu Lukaku (5:1), Portugalec Cristiano Ronaldo (5,5:1) a Španěl Diego Costa (8:1). Argentinec Lionel Messi má kurz 25:1.

Turnaj se v Rusku hraje na 12 stadionech v 11 městech. Nejlepší dva týmy z osmi základních skupin postoupily do osmifinále, které se hraje od soboty do úterý. Finále bude v neděli 15. července v moskevských Lužnikách.

Kurzy na celkové vítězství:

Země Tipsport a Chance Fortuna SazkaBet SynotTip Brazílie 5:1 5,1:1 4,35:1 4,27:1 Španělsko 5,7:1 5,7:1 5,5:1 4,75:1 Belgie 8:1 8,3:1 7:1 7:1 Anglie 9:1 8,5:1 8:1 8:1 Francie 10:1 10:1 10:1 8,2:1 Chorvatsko 13:1 13:1 13:1 10:1 Argentina 16:1 15:1 15:1 12:1 Kolumbie 25:1 25:1 23:1 22:1 Uruguay 25:1 26:1 23:1 22:1 Portugalsko 28:1 28:1 23:1 25:1 Švýcarsko 50:1 45:1 41:1 33:1 Švédsko 70:1 72:1 51:1 66:1 Rusko 75:1 75:1 67:1 66:1 Mexiko 85:1 75:1 67:1 66:1 Dánsko 110:1 100:1 101:1 80:1 Japonsko 250:1 260:1 151:1 125:1