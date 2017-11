New York - Basketbalisté Washingtonu porazili aktuálně nejslabší tým NBA Atlantu 113:94, Tomáš Satoranský přispěl k výhře třemi body. Dvojka letošního draftu Lonzo Ball se při prohře Los Angeles Lakers v Milwaukee 90:98 stal nejmladším hráčem v historii soutěže, který dosáhl na triple double. Lídři Západní konference Houston a Golden State natáhli své série bez porážky.

Washington se na domácí palubovce mohl spolehnout spíš na obranu, v ofenzivě ho za vítězstvím táhl s 19 body Bradley Beal. Kapitán a ústřední rozehrávač John Wall se potýkal s migrénou a za 24 minut si připsal 13 bodů a pět asistencí.

"Chyběla mi výbušnost, neměl jsem dost energie. Vrátila se mi migréna a nedostal jsem se do provozní teploty. Nemohl jsem kvůli bolesti hlavy absolvovat ranní trénink ani předzápasovou rozcvičku," řekl Wall.

Satoranský se dostal na hřiště až za rozhodnutého stavu necelé čtyři minuty před koncem zápasu. Nejprve fauloval, následně neproměnil svůj pokus zpod koše. Pak trefil jeden ze dvou trestných hodů a z posledního útoku Wizards skóroval donáškou.

Ball si při porážce Lakers v Milwaukee připsal 19 bodů, 12 doskoků a 13 asistencí, triple double zaznamenal ve 20 letech a 15 dnech a překonal ligový rekord LeBrona Jamese.

"O čísla se nestarám, chtěli jsme vyhrát a to se nepovedlo," uvedl Ball. "Byl vážně dobrý. Skvěle určoval tempo hry, vytvářel pozice ostatním, neustále se snažil být agresivní v útoku a hodně pomohl i na obranné polovině," pochválil svého svěřence kouč Luke Walton. Bucks se mohli tradičně spolehnout na Janise Adetokunba, autora 33 bodů a 15 doskoků.

Šampioni Golden State Warriors dokráčeli pro šestou výhra v řadě, nad Philadelphií zvítězili 135:114. Kevin Durant nastřílel 29 bodů, 23 přidal Klay Thompson a Stephen Curry 22. První v tabulce Západní konference je ale Houston, který si poradil s Memphisem 111:96 a vyhrál popáté za sebou. James Harden ve třetím utkání po sobě překonal třicetibodovou hranici, když tentokrát dal 38 bodů.

Kristaps Porzingis dovedl 34 body New York Knicks ke čtvrtému domácímu vítězství v řadě, a to 118:91 nad Sacramentem. Výhru New Orleans 111:103 nad LA Clippers režírovalo duo pivotů DeMarcus Cousins (35 bodů, 15 doskoků, 5 asistencí) a Anthony Davis (25 bodů, 10 doskoků, 5 asistencí).

Výsledky sobotních zápasů NBA:

--------

Washington - Atlanta 113:94 (za domácí Satoranský 3 body, 1 asistence), Dallas - Cleveland 104:111, Denver - Orlando 125:107, Golden State - Philadelphia 135:114, Houston - Memphis 111:96, Milwaukee - LA Lakers 98:90, New Orleans - LA Clippers 111:103, New York - Sacramento 118:91, Phoenix - Minnesota 118:110, San Antonio - Chicago 133:94, Utah - Brooklyn 114:106.

Tabulka:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 13 11 2 84,6 2. Toronto 11 7 4 63,6 3. New York 12 7 5 58,3 4. Philadelphia 12 6 6 50,0 5. Brooklyn 13 5 8 38,5

Centrální divize:

1. Detroit 12 9 3 75,0 2. Milwaukee 12 6 6 50,0 3. Cleveland 13 6 7 46,2 Indiana 13 6 7 46,2 5. Chicago 11 2 9 18,2

Jihovýchodní divize:

1. Orlando 13 8 5 61,5 2. Washington 12 7 5 58,3 3. Miami 12 6 6 50,0 4. Charlotte 12 5 7 41,7 5. Atlanta 13 2 11 15,4

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Houston 13 10 3 76,9 2. San Antonio 13 8 5 61,5 3. Memphis 12 7 5 58,3 4. New Orleans 13 7 6 53,8 5. Dallas 13 2 11 15,4

Severozápadní divize:

1. Denver 13 8 5 61,5 2. Minnesota 12 7 5 58,3 3. Portland 12 6 6 50,0 4. Utah 13 6 7 46,2 5. Oklahoma City 12 5 7 41,7

Pacifická divize:

1. Golden State 13 10 3 76,9 2. LA Clippers 12 5 7 41,7 3. LA Lakers 13 5 8 38,5 4. Phoenix 14 5 9 35,7 5. Sacramento 12 3 9 25,0