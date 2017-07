Praha - Jediný český basketbalista v NBA Tomáš Satoranský se už druhé léto po sobě věnuje dětem na svém kempu v Praze na Folimance. O kemp byl takový zájem, že byl během hodiny vyprodaný. Sám se dětem naplno věnuje, navíc si tentokrát přivezl posilu v podobě jednoho z asistentů trenérů ve Washingtonu Wizards Ryana Richmana.

"Myslím, že každý ambasador svého sportu by měl věnovat čas tomu pomáhat dětem, které to baví, aby se ten sport dál vyvíjel. Mám moc velkou radost, že o to mají kluci takový zájem. Je na nich vidět, jakou z toho mají radost. A to je to, co mě na tom uspokojuje," řekl Satoranský novinářům.

V hale Folimanka, kde basketbalově vyrůstal, učí děti basketbalovým základům, pořádá střelecké a další soutěže. "Snažíme se to dělat zábavnou formou. Jsou tu také šikovní kluci, na nichž je znát, že mají velký talent a tam se snažíme hlavně pracovat na základních detailech jako driblink, přihrávka. Nakonec je necháme hrát, protože na to se nejvíce těší. A musím říct, že jsou hodně soutěživí, což mě překvapilo a zároveň potěšilo."

Svého syna na kemp přihlásil i bývalý reprezentant Jakub Houška. "Dostal to jako dárek k Vánocům a skákal radostí. 'Satyho' zná ještě z doby, kdy jsme s ním hrál v reprezentaci. Sleduje ho v NBA a bylo to pro něj velké lákadlo," řekl Houška. "Je skvělé, že se do toho Tomáš pustil, i když z toho nemá žádný profit. Snaží se basketbalu něco vracet. Je vidět, že ho to baví a že to dělá rád, i když to rozhodně není nic lehkého. Sám kempy pořádám, tak vím, co to obnáší," dodal děčínský kapitán.

Satoranský si už v 25 letech může zkusit roli trenéra, do které by se mohl po hráčské kariéře posunout. "Myslím, že pro to mám základy od mamky, která s dětmi přijde do styku každý den, protože učí ve školce. Od ní mám charakteristiky, že dokážu s těmi nejmenšími komunikovat, ale i zjednat si respekt," uvedl Satoranský.

Kemp je tréninkem i pro něj. Ještě než děti dorazí do haly, individuálně se připravuje s Richmanem, který za ním dorazil z Ameriky. Následně se společně věnují dětem a večer opět následuje Satoranského trénink.

"Je super, že tu Ryan je. Jednak z pohledu kempu a jednak, že ho můžu využít a dostat se do tréninku. S Ryanem často pracuji před zápasy v NBA a už víme, jak by ta naše práce měla vypadat. Zaměřujeme se hlavně na střelbu a další základní věci. Je dobře, že je tu delší dobu a ne jen jeden nebo dva tréninky," dodal Satoranský.

I Richman přivítal, že mohl za Satoranským přijet právě v době kempu. "Přijel jsem podpořit Tomáše, protože jsme moc rádi, že ho máme v našem klubu. Navíc moji návštěvu můžeme využít k tomu, že spolu trénujeme. Jsme rádi, když můžeme s hráči zůstat v kontaktu i přes léto. Je to hlavně o střílení. Z NBA se stává liga střelců. Klíčové je umět najet do koše a pak střílet trojky. Takže to s Tomášem trénujeme a odvádí skvělou práci. Zlepšení střelby je dlouhodobý proces, na kterém je třeba každý den pracovat. V příští sezoně se na něj hodně těším," prohlásil Richman.