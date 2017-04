New York - Basketbalista Tomáš Satoranský nastoupil v posledním zápase základní části NBA podruhé ve své premiérové sezoně v základní sestavě, ale Washington prohrál v Miami 102:110. Český rozehrávač strávil na palubovce 30 minut a zaznamenal dva body, čtyři doskoky, pět asistencí a dva zisky. Miami vyrovnalo svou bilanci na 41 výher a stejný počet porážek, přesto bude v play off chybět.

Trenér Washingtonu Scott Brooks šetřil na první kolo play off s Atlantou kapitána Johna Walla, Bradleyho Beala a Markieffa Morrise, i proto dostal opět více prostoru šanci český reprezentant. Satoranský ale neprožil zrovna vydařený střelecký večer, když proměnil jedinou ze sedmi střel z pole (zpoza trojky se netrefil ze tří pokusů).

Více minut než Satoranský odehrál jen další nováček Sheldon McClellan, který se za to odvděčil 18 body. Nejlepším střelcem byl jiný střídající hráč Trey Burke, jenž se postaral za stejný počet odehraných minut jako Satoranský o 27 bodů Washingtonu. Satoranský byl i tak druhý nejlepší z týmu v hodnocení plus/minus.

Miami skončilo v tabulce Východní konference deváté, hlavně kvůli špatnému vstupu do sezony. Úvodních 41 zápasů mělo druhou nejhorší bilanci 11-30, ve druhé polovině sezony ale naopak druhou nejlepší 30-11, přesto mu poslední postupová místa do play off vyfoukly Indiana a Chicago.

"Nevím, jestli bych po svém týmu mohl chtít víc. Jde o kolektivní sport a tenhle tým ukázal sílu, semknul se a šlapal. Ale nakonec to nestačilo, asi nám to někdo tam nahoře nepřál," řekl kouč Miami Erik Spoelstra. "Kdybychom se do play off dostali, mohli bychom tam potrápit kohokoliv," mrzelo Gorana Dragiče.

Sedmá skončila Indiana po výhře nad Atlantou 104:86. Osmou a poslední postupovou příčku udrželo Chicago, které zvítězilo nad Brooklynem 112:73. V prvním kole vyřazovací části Bulls vyzvou nejlepší tým východu Boston, který zakončil základní část vítězstvím 112:94 nad Milwaukee a pro play off bude mít výhodu domácího prostředí.

Obhájce titulu Cleveland šetřící opory podlehl Torontu 83:98 a oba týmy se v tabulce srovnaly s 51 výhrami a 31 porážkami. Druhou příčku ale udrželi Cavaliers, které v prvním kole čeká Indiana s Paulem Georgem. Na západě Houston přestřílel Minnesotu 123:118, James Harden k tomu přispěl 22. triple doublem v sezoně za 27 bodů, 10 doskoků a 12 asistencí.

Dvojice pro play off tvoří Boston - Chicago, Cleveland - Indiana, Toronto - Milwaukee, Washington - Atlanta, Golden State - Portland, San Antonio - Memphis, Houston - Oklahoma City a LA Clippers - Utah.

NBA:

Boston - Milwaukee 112:94, Chicago - Brooklyn 112:73, Cleveland - Toronto 83:98, Golden State - LA Lakers 109:94, Houston - Minnesota 123:118, Indiana - Atlanta 104:86, LA Clippers - Sacramento 115:95, Memphis - Dallas 93:100, Miami - Washington 110:102 (za hosty Satoranský 2 body, 4 doskoky, 5 asistencí), New York - Philadelphia 114:113, Oklahoma City - Denver 105:111, Orlando - Detroit 113:109, Portland - New Orleans 100:103, Utah - San Antonio 101:97.

Konečné tabulky NBA:

Východní konference:

1. z-Boston 82 53 29 64,6 2. y-Cleveland 82 51 31 62,2 3. x-Toronto 82 51 31 62,2 4. y-Washington 82 49 33 59,8 5. x-Atlanta 82 43 39 52,4 6. x-Milwaukee 82 42 40 51,2 7. x-Indiana 82 42 40 51,2 8. x-Chicago 82 41 41 50,0 9. Miami 82 41 41 50,0 10. Detroit 82 37 45 45,1 11. Charlotte 82 36 46 43,9 12. New York 82 31 51 37,8 13. Orlando 82 29 53 35,4 14. Philadelphia 82 28 54 34,1 15. Brooklyn 82 20 62 24,4

Západní konference:

1. z-Golden State 82 67 15 81,7 2. y-San Antonio 82 61 21 74,4 3. x-Houston 82 55 27 67,1 4. x-LA Clippers 82 51 31 62,2 5. y-Utah 82 51 31 62,2 6. x-Oklahoma City 82 47 35 57,3 7. x-Memphis 82 43 39 52,4 8. x-Portland 82 41 41 50,0 9. Denver 82 40 42 48,8 10. New Orleans 82 34 48 41,5 11. Dallas 82 33 49 40,2 12. Sacramento 82 32 50 39,0 13. Minnesota 82 31 51 37,8 14. LA Lakers 82 26 56 31,7 15. Phoenix 82 24 58 29,3

