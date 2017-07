Praha - Basketbalista Tomáš Satoranský využil volna mezi sezonami NBA a na začátku července si vzal dlouholetou přítelkyni a bývalou basketbalistku Annu Maurerovou za manželku. Na svatbu přijeli i jeho kamarádi z národního týmu Jiří Welsch a Jan Veselý, kterého během léta čeká i vlastní svatba.

"Měl jsem tam pár bývalých spoluhráčů ze Sevilly, přijeli také Honza Veselý a Jirka Welsch. Všechno nám vyšlo. Nevěsta byla krásná a spokojená," řekl dnes Satoranský novinářům. "Nervózní jsme byl až ten den, ale já jsem vždy nervózní před velkými zápasy, takže to mělo trochu spojitost," dodal.

S dcerou gurmána Pavla Maurera a bývalou hráčkou Slovanky se zná od mládí, už šest let společně žijí. Následovala ho do Španělska, kde hrál za Sevillu a Barcelonu, i do Washingtonu. "Svatbou se pro nás nic nemění. Jen už má náš vztah oficiální status a změnilo se manželčino příjmení. Brali jsme to spíše jako oslavu našeho vztahu," řekl Satoranský.

Protože ho čeká v Praze kemp pro děti, zatím nestihl svatební cestu. "Byli jsme jen na filmovém festivalu v Karlových Varech. Máme ještě něco v plánu, ale uvidíme, jestli se něco zrealizuje na konci července, než se připojím k reprezentaci. Uvažujeme o něčem dobrodružném jako je třeba Island. Ale já všechno řeším až na poslední chvíli," dodal s úsměvem.