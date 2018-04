Washington - Basketbalisté Washingtonu v šestém utkání prvního kola play off podlehli doma 92:102 Torontu a sérii s kanadským celkem prohráli 2:4 na zápasy. Český reprezentant v dresu poražených Wizards Tomáš Satoranský odehrál 17 minut a připsal si dva body a jeden doskok.

Domácí přitom začali skvěle a v první čtvrtině vedli až o 12 bodů, ale Toronto do poločasu stáhlo ztrátu na pouhé tři body. Pak se Raptors i zásluhou 24 bodů Kyla Lowryho podařilo skóre otočit a rozhodující náskok 84:80 jim trojkou osm a půl minuty před koncem zajistil C. J. Miles.

"V každém zápase jsme mohli být lepší. Také dneska jsme to měli dobře rozehrané, ale nezvládli jsme závěr. Nebyli jsme schopní trefit koš, zbytečně jsme ztráceli míče. Vyhrál a postoupil lepší tým," uvedl autor 23 bodů John Wall. Nejlepším střelcem duelu byl domácí Bradley Beal s 32 body.

"Sezonu jsme nezačali podle představ. Trápila nás zranění - nejdřív Markieff (Morris) pak John (Wall), ale nikdy jsme to nezabalili a bojovali o postup do play off. Tam se nám dostat povedlo, i když z posledního osmého místa. Teď jsme ve špatný čas přišli i o Otto Portera. Řekl jsem klukům, že se nemají za co stydět, drželi pospolu a zlepšovali se," řekl na tiskové konferenci trenér Washingtonu Scott Brooks.

Do druhého kola postoupil také Utah, který zdolal 96:91 Oklahomu a sérii ovládl 4:2 na zápasy. Rozhodující sedmý duel si naopak vynutila Indiana, když porazila Cleveland jednoznačně 121:87.

1. kolo play off NBA:

Východní konference - 6. zápasy:

Washington - Toronto 92:102 (za domácí Satoranský 2 body, 1 asistence), konečný stav série 2:4; Indiana - Cleveland 121:87, stav série 3:3.

Západní konference - 6. zápas:

Utah - Oklahoma City 96:91, konečný stav série 4:2.