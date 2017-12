New York - Basketbalisté Washingtonu si v sobotním třináctizápasovém programu NBA připsali nejvyšší vítězství v sezoně co do počtu nastřílených bodů. Hosty z Orlanda na své palubovce porazili 130:103, když udrželi střelbu z pole přes 54 procent. Tomáš Satoranský k osmnácté výhře Wizards v ročníku přispěl z lavičky za 17 minut šesti body, čtyřmi doskoky a pěti asistencemi.

Po páteční vysoké prohře v Brooklynu si celek z hlavního města Spojených států tentokrát zastřílel. Sedm hráčů si do statistik zapsalo dvouciferný počet bodů. Nejvíce z nich, osmnáct, zařídil Mike Scott. Po 17 bodech zaznamenali Otto Porter Jr. a Bradley Beal, po 16 Markieff Morris a Kelly Oubre. Kapitán John Wall přispěl 10 body a 13 asistencemi.

"Vítejte ve světě trenérů. V pátek to byl strašidelný zápas, nic pozitivního jsem na něm neshledal," těžko hledal kouč Scott Brooks vysvětlení, proč Washington už po několikáté v sezoně ukázal ve dvou utkáních po sobě dvě úplně rozdílné tváře. Po svátečním dni volna se v pondělí Wizards představí v Bostonu.

Magic prohráli poosmé za sebou a nespasilo je osobní maximum rozehrávače Elfrida Paytona, který se dostal na 30 bodů. Z utkání kvůli zlomenině kůstky v ruce odstoupil pivot Nikola Vučevič. "Snažil jsem se dostat ke koši přes Mahinmiho a nějak mi asi zmáčkl prst. Nejsem si jistý, ale slyšel jsem rupnutí, když se to stalo," řekl 213 cm vysoký Černohorec.

Lídr Východní konference Boston po dvou porážkách opět zvítězil, když si zejména díky výkonu ve třetí čtvrtině, kterou ovládl 38:18, poradil s Chicagem 117:92. Kyrie Irving trefil pět ze sedmi trojek a vedl Celtics s 25 body, 20 jich měl na svědomí Jaylen Brown. V dresu Bulls dal 17 bodů Bobby Portis.

Toronto si desátou domácí výhru v řadě zajistilo proti Philadelphii, kterou porazilo 102:86. Pivot Dwight Howard táhl Charlotte 21, body, 16 doskoky a dvěma bloky k vítězství 111:106 nad Milwaukee. Německý rozehrávač Atlanty Denis Schröder si vylepšil střelecké maximum, když 33 body a sedmi asistencemi režíroval triumf Hawks nad Dallasem 112:107.

Devadesáté triple double v kariéře zaznamenal Russel Westbrook, který vedl Oklahomu 27 body, 10 doskoky i asistencemi k výhře 103:89 v Utahu. San Antonio vyhrálo v Sacramentu nad Kings 108:99. LaMarcus Aldridge nastřílel 29 bodů a doskočil 10 míčů, Pau Gasol pomohl 14 body, 11 doskoky a 10 asistencemi.

Jedenáctizápasovou vítěznou šňůru úřadujících šampionů z Golden State utnul Denver, který na palubovce Warriors vyhrál 96:81. Domácí proměnili jen tři z 27 pokusů za tři body. Memphis zdolal LA Clippers 115:112, Tyreke Evans za vítěze zapsal 30 bodů, sedm doskoků a 11 asistencí. New Orleans si poradilo v Miami s Heat 109:94. Hostující pivot DeMarcus Cousins zaznamenal 16 bodů, sedm doskoků a osm asistencí.

Výsledky sobotních zápasů NBA:

Atlanta - Dallas 112:107, Boston - Chicago 117:92, Charlotte - Milwaukee 111:106, Golden State - Denver 81:96, Indiana - Brooklyn 123:119 po prodl., LA Lakers - Portland 92:95, Memphis - LA Clippers 115:112, Miami - New Orleans 94:109, Phoenix - Minnesota 106:115, Sacramento - San Antonio 99:108, Toronto - Philadelphia 102:86, Utah - Oklahoma City 89:103, Washington - Orlando 130:103 (za domácí Satoranský 6 bodů, 4 doskoky, 5 asistencí).

Tabulka NBA:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 36 27 9 75,0 2. Toronto 31 23 8 74,2 3. New York 32 17 15 53,1 4. Philadelphia 32 14 18 43,8 5. Brooklyn 32 12 20 37,5

Centrální divize:

1. Cleveland 33 24 9 72,7 2. Indiana 33 19 14 57,6 3. Detroit 32 18 14 56,3 4. Milwaukee 31 17 14 54,8 5. Chicago 32 10 22 31,3

Jihovýchodní divize:

1. Washington 33 18 15 54,5 2. Miami 33 17 16 51,5 3. Charlotte 33 12 21 36,4 4. Orlando 34 11 23 32,4 5. Atlanta 33 8 25 24,2

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. Houston 31 25 6 80,6 2. San Antonio 34 23 11 67,6 3. New Orleans 33 17 16 51,5 4. Memphis 33 10 23 30,3 5. Dallas 34 9 25 26,5

Severozápadní divize:

1. Minnesota 33 20 13 60,6 2. Oklahoma City 33 18 15 54,5 Denver 33 18 15 54,5 4. Portland 33 17 16 51,5 5. Utah 34 15 19 44,1

Pacifická divize:

1. Golden State 33 26 7 78,8 2. LA Clippers 32 13 19 40,6 3. LA Lakers 31 11 20 35,5 4. Sacramento 32 11 21 34,4 5. Phoenix 35 12 23 34,3